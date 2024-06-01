Гауфф – Коччаретто прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

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Открытый чемпионат Франции по теннису перевалил за экватор, и приближается пора решающих поединков. За право сыграть в восьмерке сильнейших поспорят третья ракетка мира американка Коко Гауфф и Элизабетта Коччаретто из Италии. Матч состоится 2 июня на корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 13:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Коко Гауфф 20 лет, она на три года младше своей соперницы, но разница в опыте и в регалиях между ними очень большая. Американка два года назад играла в финале Ролан Гаррос, а для Элизабетты это будет первая игра четвертого круга в карьере в рамках турниров Большого шлема. Отсюда такие коэффициенты букмекеров. Winline на победу Гауфф коэффициент 1,14, на победу Коччаретто — 6,71.

Личные встречи

Соперницы встречались дважды, оба матча проходили на харде. Не без труда, но в них победила американка. Перед вами счет поединков по сетам.

  • 20.02.2024. Коко Гауфф 2 : 0 Элизабетта Коччаретто
  • 19.10.2022. Коко Гауфф 2 : 0 Элизабетта Коччаретто

Ролан Гаррос: Кого Гауфф – Элизабетта Коччаретто прямая трансляция матча 02.06.2024

Коко Гауфф

Судя по двум последним Roland Garros для Коко Гауфф в Париже есть только одна соперница, которую американка не может одолеть. Два года подряд Коко проигрывает Иге Швентек. На этот раз спортсменки могут встретиться только в полуфинале. На той же стадии соперницы встретились на недавнем турнире в Риме с тем же итогом. В Париже американка уверенно провела первые три поединка, во всех выиграла в двух сетах. Вряд ли испытает серьезные проблемы и в четвертом.

Элизабетта Коччаретто

Итальянка находится в рейтинге WTA на 51-й позиции, но после Ролан Гаррос точно войдет, как минимум, в число сорока сильнейших теннисисток мира. Сейчас она показывает свой лучший теннис. Особенно впечатлила победа в первом круге в трех сетах над бразильянкой Беатрис Хаддад Майей. Победа придала Элизабетте уверенности. Дальше она прошла испанку Кристину Букшу и еще одну сеяную теннисистку Людмилу Самсонову из России.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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