Ролан Гаррос: Кого Гауфф – Элизабетта Коччаретто прямая трансляция матча 02.06.2024

Теги Ролан Гаррос Коко Гауфф Элизабетта Коччаретто Теннис

Третья ракетка мира американская теннисистка Коко Гауфф в четвертом круге Открытого чемпионата Франции встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Матч состоится 2 июня, начало не ранее 13:15 по московскому времени.

Соперницы проведут поединок на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Коко Гауфф не первый раз штурмует Ролан Гаррос, но пока есть Ига Швентек, для других финал и победа в нем пока остаются закрытой территорией. Впрочем, ничто не бывает вечным, когда-нибудь ошибается любой спортсмен. Коко в 2022 году смогла впервые в карьере дойти до решающего поединка на Roland Garros, но Швентек не оставила ей шансов. В прошлом году соперницы встретились в четвертьфинале, американка взяла на пару геймов больше — шесть, но результат оказался тем же. При этом Гауфф из года в год прогрессирует. Прошлый сезон она завершила на третьей строчке рейтинга и продолжает там оставаться до сих пор, даже несмотря на то что в этом году Коко не смогла выиграть ни одного турнира из серии WTA. Да что там выиграть, она и в финал не выходила ни разу. На нынешнем турнире американка выступает более чем уверенно, всех своих соперниц она обыграла в двух сетах. Семь геймов смогла взять Тамара Зиданшек из Словении, украинка Даяна Ястремская сумела выиграть шесть, а россиянка Юлия Авдеева только три.

Гауфф – Коччаретто прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Элизабетту Коччаретто уже можно назвать в какой-то степени открытием нынешнего Открытого чемпионата Франции. Итальянка впервые в карьере смогла достичь четвертого круга турнира Большого шлема. В последние годы она хоть медленно, но прогрессирует, с каждым сезоном поднимаясь все выше в рейтинге. Нынешний она начала на 52-й позиции, сейчас поднялась на одну строчку выше. В основную сетку турниров Большого шлема Коччаретто стала попадать с 2022 года. Интересно, что на харде у нее получается хуже, лишь второй круг Australian Open в текущем году. Другое дело трава и грунт. В прошлом сезоне на Уимблдонском турнире Элизабетта выиграла два матча, сейчас на Ролан Гаррос пошла еще дальше. Итальянка удивила уже в первом круге, когда выбила из турнира сильную Беатрис Хаддад Майю из Бразилии в трех сетах, причем в третьем отдала всего один гейм. Дальше в двух сетах она обыграла сначала испанку Кристину Букшу, а затем сеяную россиянку Людмилу Самсонову. Победа над Гауфф будет сенсацией.

Соперницы ранее встречались дважды, оба раза выигрывала американка, причем второй матч был проведен сравнительно недавно в феврале на харде в Дубае. Букмекеры полностью на стороне Коко. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,11, успех Элизабетты оценивается коэффициентом 6,71.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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