Ролан Гаррос: Новак Джокович – Пьер-Уг Эрбер прямая трансляция матча 28.05.2024

К первой ракетке мира на любом турнире приковано повышенное внимание любителей тенниса, специалистов и прессы. Действующий чемпион Roland Garros сербский теннисист Новак Джокович в первом круге встретится с французом Пьером-Угом Эрбером. Матч состоится 28 мая и начнется не ранее 21:15 по московскому времени.

Соперники будут встречаться на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Поклонникам Новака Джоковича пришло время беспокоиться за своего кумира. Спад в результатах начался осенью прошлого года, но это объяснялось резким взлетом Янника Синнера. Но вот начался новый сезон, и Новак проиграл все тому же Синнеру в полуфинале Australian Open, а дальше дела пошли еще хуже. Когда такое бывало, чтобы Джокович к Открытому чемпионату Франции не мог выиграть ни одного турнира. Где-то его подводили травмы, где-то он оказывался не в форме, где-то вынужден был и вовсе пропускать соревнования. Казалось, что в Риме на грунтовом турнире он сможет хорошо подготовиться к Ролан Гаррос, но там он уступил в полуфинале чешскому теннисисту Томашу Махачу, причем один сет взял под ноль, но в двух других был не похож на себя. Опять пошли разговоры про травму, которая беспокоит серба. Так что, неизвестно в каком состоянии он подходит к главному грунтовому турниру сезона.

Шансы при таких раскладах могут быть даже у 142 ракетки мира француза Пьера-Уга Эрбера. Ему 33 года, но выше 36-й позиции в мировой табели о рангах он никогда не поднимался. Да и до нее добирался только в 2019 году. Дальше третьего раунда ни на одном из турниров Большого шлема Пьер-Уг не проходил, включая родной Roland Garros. Он гораздо больше известен как парник. Вот там он собрал весь Большой шлем, победив на каждом, причем на Открытом чемпионате Франции дважды. В паре он выступал с соотечественником Николя Маю. Однако и в парном разряде Эрбер сейчас находится далеко за пределами двадцатки сильнейших. От француза в предстоящем поединке никто ничего не ожидает, и в этом может быть его преимущество. Можно играть в свое удовольствие, если удастся выиграть хотя бы один сет, то это уже будет успехом.

Соперники встречались всего один раз, причем было это уже более десяти лет назад на Мастерсе в Париже в 2013 году. Джокович выиграл в двух сетах, причем в первом пришлось играть тай-брейк. В каком бы состоянии не находилась первая ракетка мира, букмекеры считают, что он должен побеждать Эрбера с закрытыми глазами. Winline предлагает на победу Новака коэффициент 1,01, на победу Пьера-Уга коэффициент 29,32.

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Результаты Ролан Гаррос 2024