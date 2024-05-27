Путинцева – Стивенс прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Экс-россиянка Юлия Путинцева ныне выступающая за Казахстан в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису встретится с американкой Слоун Стивенс. Матч состоится 28 мая на седьмом корте, начало не ранее 17:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Юлия в последние годы стабильно выступает на уровне теннисисток третьего-четвертого десятка рейтинга. Выдающегося тенниса она не показывает, но пройти на турнире довольно далеко способна. Стивенс показывала свой лучший теннис несколько лет назад. Букмекеры на стороне спортсменки из Казахстана. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,68, на победу американки коэффициент 2,19.

Личные встречи

Спортсменки семь раз играли друг с другом, четыре победы на счету Путинцевой, трижды побеждала Стивенс. Перед вами результаты трех последних поединков.

09.05.2024. Юлия Путинцева 2 : 0 Слоан Стивенс

02.06.2023. Слоан Стивенс 2 : 1 Юлия Путинцева

09.02.2021. Юлия Путинцева 2 : 1 Слоан Стивенс

Юлия Путинцева – Слоун Стивенс прямая трансляция матча 28.05.2024

Юлия Путинцева

В 2020 году Юлия впервые в карьере вошла в тридцатку сильнейших теннисисток и с тех пор не может сделать качественный шаг вперед. На Ролан Гаррос ранее она дважды доходила до четвертого круга. Судя по последним результатам Риме и Мадриде, к Открытому чемпионату Франции Путинцева подошла в неплохой форме.

Слоун Стивенс

Достижений у Стивенс гораздо больше. Она выигрывала Открытый чемпионат США, на Roland Garros доходила до финала. Правда, все это случилось в прошлом десятилетии, и с тех пор таких результатов американка не показывает. В апреле Слоун выиграла турнир в Руане, но после этого дважды вылетала в первом раунде на грунте.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024