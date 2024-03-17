Ролан Гаррос: Юлия Путинцева – Слоун Стивенс прямая трансляция матча 28.05.2024

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в первом круге Открытого чемпионата Франции встретится с опытной американкой Слоун Стивенс. Спортсменки находятся недалеко друг от друга а рейтинге WTA, поэтому предполагается очень конкурентный поединок. Он пройдет 28 мая и начнется не ранее 17:15 по московскому времени.

Теннисистки проведут встречу на корте номер 7. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Москвичка Юлия Путинцева одна из тех теннисисток, которая в свое время приняла спортивное гражданство Казахстана. Начиная с 2018 года она начала заметно прогрессировать, с каждым сезоном улучшала результаты и в 2020 году вошла в тридцатку сильнейших теннисисток WTA Tour. Но на этом прогресс остановился. Юлия все время находится между 30 и 50 позициями в рейтинге. За карьеру она выиграла два турнира WTA и шесть турниров ITF. На турнирах Большого шлема ее предел четвертьфинал. Этой стадии она достигала на Открытом чемпионате США и дважды на Ролан Гаррос, но было это уже довольно давно, в 2016 и 2018 годах. Судя по последним результатам, Юлия подошла к нынешнему чемпионату в неплохой форме. В Мадриде в начале мая она дошла до четвертьфинала, в Италии смогла выйти в третий круг и сейчас попытается пройти очень серьезную соперницу.

Считается, что лучшие годы Слоун Стивенс уже позади. Ведь когда-то она создавала конкуренцию самой Серене Уильямс. В 2017 году Слоун стала победительницей Открытого чемпионата США, в 2018 году играла в финале Ролан Гаррос. В том же сезоне она достигла наивысшей для себя позиции в рейтинге, став третьей ракеткой мира. При этом Стивенс всего 31 год, она лишь на два года старше Юлии Путинцевой. Почему бы не подумать о втором дыхании. Месяц назад в Руане американка выиграла очередной турнир из серии WTA в карьере. В финале она оказалась сильнее польской теннисистки Магды Линетт. Правда, в мае в Риме и Страсбуре заканчивала выступления уже в первом груге, так что на грунте у нее пока не складывается, и это настораживает поклонников Стивенс. Прямо сейчас американка находится в рейтинге на 35-й позиции и на четыре строчки опережает Юлию Путинцеву.

Ранее спортсменки встречались семь раз, причем последний на сегодняшний день матч провели 9 мая в Риме. Там Юлия оказалась сильнее в двух сетах и по личным встречам вышла вперед со счетом 4 – 3. Winline предлагает на победу казахстанской спортсменки коэффициент 1,68, на победу Слоун Стивенс коэффициент 2,19.

Расписание Ролан Гаррос 2024

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