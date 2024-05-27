Болтер – Бадоса прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

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Прогрессирующая в последнее время британка Кэти Болтер в первом круге Открытого чемпионата Франции встретится с испанской теннисисткой Паулой Бадосой. Матч пройдет 28 мая на четырнадцатом корте, начало не ранее 15:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

С одной стороны, представители Испании всегда сильны на грунте, с другой, Паула Бадоса в последнее время будто утратила мотивацию. Кэти Болтер, напротив, показывает лучший результат в карьере. Но букмекеры считают, что покрытие кортов Roland Garros не для нее. Winline предлагает на победу Бадосы коэффициент 1,27, успех британки оценивается коэффициентом 3,81.

Личные встречи

Ранее теннисистки ни разу друг с другом не играли. Поединок на Ролан Гаррос станет первым очным.

Кэти Болтер – Паула Бадоса прямая трансляция матча 28.05.2024

Кэти Болтер

Кэти в текущем сезоне впервые смогла попасть в тридцатку лучших теннисисток мира. В американском Сан-Диего она выиграла второй в карьере турнир WTA. Правда, проходил он на харде. На Открытом чемпионате Франции Болтер впервые сыграет в основной сетке, и многие указывают на недостаток опыта.

Паула Бадоса

Некогда вторая ракетка мира в последние пару лет будто забросила теннис и увлеклась личной жизнью. В итоге 139 позиция в мировом рейтинге. Три года назад она добилась наивысшего успеха на Ролан Гаррос выйдя в четвертьфинал, что стало лучшим ее достижением на турнирах Большого шлема. Сейчас Паула вновь намерена пройти по сетке как можно дальше.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024

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