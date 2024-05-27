Синнер о возможности стать №1: «Я знаю расклады, но сейчас это все не важно»

Теги Ролан Гаррос ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал, думает ли о том, что может стать №1 после «Ролан Гаррос».

– Есть большая вероятность, что после «Ролан Гаррос» вы станете №1. Думаете ли вы о том, как это выглядит – быть №1 в мире?

– Нет. Сейчас, честно говоря, я не думаю об этом. Просто пытаюсь вернуться туда, где хотел бы быть. Пытаюсь стать увереннее день за днем. Поэтому сейчас для меня важен каждый день, каждый удар на тренировке или в матче.

Я просто хочу соревноваться, мне это нравится. Мы можем много тренироваться, но без соревнований это не так весело.

Я знаю расклады, но сейчас это все не важно. Конечно, это моя мечта. С другой стороны, я очень расслаблен. Если так случится, то будет здорово, и я буду очень счастлив. Если нет, то я все еще очень молод. Надеюсь, я смогу этого достичь.

Я жду возможности посоревноваться еще раз через пару дней, и посмотрим, как я буду чувствовать себя на корте.

Синнер может стать лучшим теннисистом мира, не сыграв на «Ролан Гаррос». Как ему обойти Джоковича?

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий