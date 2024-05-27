Синнер о возможности стать №1: «Я знаю расклады, но сейчас это все не важно»

Янник Синнер рассказал, думает ли о том, что может стать №1 после «Ролан Гаррос».

– Есть большая вероятность, что после «Ролан Гаррос» вы станете №1. Думаете ли вы о том, как это выглядит – быть №1 в мире?

– Нет. Сейчас, честно говоря, я не думаю об этом. Просто пытаюсь вернуться туда, где хотел бы быть. Пытаюсь стать увереннее день за днем. Поэтому сейчас для меня важен каждый день, каждый удар на тренировке или в матче.

Я просто хочу соревноваться, мне это нравится. Мы можем много тренироваться, но без соревнований это не так весело.

Я знаю расклады, но сейчас это все не важно. Конечно, это моя мечта. С другой стороны, я очень расслаблен. Если так случится, то будет здорово, и я буду очень счастлив. Если нет, то я все еще очень молод. Надеюсь, я смогу этого достичь.

Я жду возможности посоревноваться еще раз через пару дней, и посмотрим, как я буду чувствовать себя на корте.

Синнер может стать лучшим теннисистом мира, не сыграв на «Ролан Гаррос». Как ему обойти Джоковича?