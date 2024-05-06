Феликс Оже-Альяссим : «Думаю, в Мадриде какой-то вирус, потому что многие игроки плохо себя чувствовали. В один момент я даже хотел сняться»

Феликс Оже-Альясим прокомментировал поражение в финале «Мастерса» в Мадриде.

Канадец уступил Андрею Рублеву со счетом 6:4, 5:7, 5:7. В третьем сете он вызывал физио из-за судорог.

«В целом я хорошо подавал – настолько, насколько мог. Но бывали матчи, когда я лучше играл на задней линии, лучше принимал. Мне не хватало точности в определенных ударах. Иногда я давил на него [Рублева] с приема, входил в корт, но потом мне не хватало точности.

Мне не хватало этого инструмента – давления на вторую подачу. И с бэкхенда я играл недостаточно точно.

У меня тоже были некоторые проблемы с желудком. В один момент даже думал, что не смогу больше сыграть. А потом снялся Меньшик. После этого я как-то справился. Как уже сказал [Андрей], спасибо медикам – думаю, в Мадриде какой-то вирус, потому что многие игроки плохо себя чувствовали. Даже с учетом того, что мне повезло и я не играл четвертьфинал и полуфинал, это все равно наложило отпечаток. Поэтому начались судороги, которые у меня бывают редко. Думаю, просто организм устал сражался с вирусом на протяжении всей недели.

По ходу турнира, даже с учетом обстоятельств, были хорошие моменты, когда я показывал высокий уровень. Честно говоря, неделя была странной из-за отказов соперников. Но я начну следующую с такой же уверенностью, с какой начал эту. Я чувствовал, что могу играть хорошо.

Рим для меня точно такой же . У меня хорошие воспоминания об этом турнире. Постараюсь продолжить в том же духе, не слишком давить на себя, не ждать идеального выступления. Насладиться днями и научиться на ошибках, сохранять спокойствие и не напрягаться».