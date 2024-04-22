Беккер о том, что Джокович снялся с турнира в Мадриде: «Возможно, он уже планирует график, чтобы быть свежим к июлю и выиграть золото на Олимпиаде»

Теги Новак Джокович ATP Борис Беккер Mutua Madrid Open Теннис

Борис Беккер прокомментировал решение Новака Джоковича.

Серб пропустит ATP 1000 в Мадриде.

С 2013-го по 2016-й Беккер входил в команду Джоковича.

«Думаю, сейчас он в поиске чего-то другого. Я не уверен, что он точно знает, чего именно. 

Он всегда будет моим близким другом. Мы всегда говорим о теннисе, но я не смогу снова стать его тренером, потому что я уже это делал. Это было бы шагом назад

Я удивился его решению по Мадриду. Считаю, сейчас ему нужны матчи, конкуренция. Но у него свой график.

Я думаю, золотая медаль для Сербии [на Олимпиаде в Париже] – основная цель, так что, возможно, он уже планирует все, чтобы быть свежим к июлю. Это может быть причиной. Никогда нельзя его недооценивать или сбрасывать со счетов».

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5 комментариев
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Поумнел Новак. Помним как погнался за олимпиадой и большим шлемом и остался ни с чем.
+7
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Ответ Eugenie Nation
Забавно конечно, албанец так сильно боится рано проиграть на очередном турнире, что просто снимается. Давно я такого не припомню, что бы полностью здоровый чел снимался с двух престижных мастерсов
Блин я уже запутался ? Он албанец, серб, цыганин, косовар? Какой же нации этот моненаск?
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-3
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