Беккер о том, что Джокович снялся с турнира в Мадриде: «Возможно, он уже планирует график, чтобы быть свежим к июлю и выиграть золото на Олимпиаде»

Борис Беккер прокомментировал решение Новака Джоковича.

Серб пропустит ATP 1000 в Мадриде.

С 2013-го по 2016-й Беккер входил в команду Джоковича.

«Думаю, сейчас он в поиске чего-то другого. Я не уверен, что он точно знает, чего именно.

Он всегда будет моим близким другом. Мы всегда говорим о теннисе, но я не смогу снова стать его тренером, потому что я уже это делал. Это было бы шагом назад

Я удивился его решению по Мадриду. Считаю, сейчас ему нужны матчи, конкуренция. Но у него свой график.

Я думаю, золотая медаль для Сербии [на Олимпиаде в Париже] – основная цель, так что, возможно, он уже планирует все, чтобы быть свежим к июлю. Это может быть причиной. Никогда нельзя его недооценивать или сбрасывать со счетов».