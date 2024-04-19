Штутгарт (WTA). Швентек играет с Радукану, Гауфф встретится с Костюк, Рыбакина вышла в полуфинал, Соболенко выбыла

Ига Швентек играет с Эммой Радукану в четвертьфинале в Штутгарте.

Арина Соболенко уступила Маркете Вондроушовой.

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Porsche Tennis Grand Prix

Штутгарт, Германия

15 – 21 апреля 2024

WTA 500

Призовой фонд – 802 237 долларов

Крытые корты, грунт

1/4 финала