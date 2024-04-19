Штутгарт (WTA). Швентек играет с Радукану, Гауфф встретится с Костюк, Рыбакина вышла в полуфинал, Соболенко выбыла

Теги результаты WTA Porsche Tennis Grand Prix Теннис

Ига Швентек играет с Эммой Радукану в четвертьфинале в Штутгарте.

Арина Соболенко уступила Маркете Вондроушовой.

Сетка здесь.

Porsche Tennis Grand Prix

Штутгарт, Германия

15 – 21 апреля 2024

WTA 500

Призовой фонд – 802 237 долларов

Крытые корты, грунт

1/4 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) Жасмин Паолини (Италия)
6:3|5:7|6:3
Дата проведения
19 апреля, 13.30
Онлайн матча

 

Маркета Вондроушова (Чехия) Арина Соболенко (Беларусь)
3:6|6:3|7:5
Дата проведения
19 апреля, 16.00
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Эмма Радукану (Великобритания)
Дата проведения
19 апреля, 18.15
Онлайн матча

 

Марта Костюк (Украина) Коко Гауфф (США)
Дата проведения
19 апреля, 19.30
Онлайн матча

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49 комментариев
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С Победой, Елена Рыбакина!!!
Умничка!!! Алга Казахстан 🇰🇿
+7
0
+7
Я уже вижу как Паолини по автобану на новеньком Порше мчит
+4
0
+4
Лену с победой и выходом в полуфинал. Молодчина !
+5
-1
+4
Ответ ivan vetrov
Я уже вижу как Паолини по автобану на новеньком Порше мчит
Ей права не дадут, маленькая еще
+3
0
+3
Ответ ivan vetrov
Я уже вижу как Паолини по автобану на новеньком Порше мчит
Не увидишь
+3
0
+3
Лену с победой! Весьма заслуженной.. у меня такое впечатление, что отдавая вторые сеты, Лена просто хочет продлить свое время на корте, чтоб войти в грунтовый сезон более подготовленной..)
+3
0
+3
Вроде всё нормально было матч был под контролем и вдруг поворот
+3
0
+3
Ответ Stas Salesov
C нетерпением жду встречи двух талантливых шлемниц, надеюсь на яркое противостояние
Речь, само собой, про Вондроушеву/Сабаленку🙂😐
+3
-1
+2
Лишний сет был! Что же. Против Швентек будет хорошая проверка о перспективах грунтового сезона!
+3
-1
+2
После 0:2 Лена подряд уверенно выиграла 5 геймов. Молодец, так держать.
+2
-1
+1
Ответ Виктор Морев
у вас когда нибудь этнические казахи и казашки будут в место Русских играть, или этого вообще никогда недождёмся ?!
Это как этнические русские в борьбе, боксе и дзюдо, ага. Абдулхамид Абдулселимов истинный русский борец чемпион игр бункерной солидарности 2024
+1
0
+1
Ответ ivan vetrov
Я уже вижу как Паолини по автобану на новеньком Порше мчит
пока на такси 🚕 покатается
+1
0
+1
Ответ Jefri AG
Классные четвертьфиналы, каждый матч по-своему интересен. Не удивлюсь победе Радукану сегодня, последние несколько матчей очень здорово играет, особенно на своей подаче хороша.
Да какая победа, не смеши, до этого боролась и хорошо играла, но против Иги сольет как обычно и будут какие-нибудь 1:6 0:6
+2
-1
+1
Нет худа без добра, не придётся четвёртый раз подряд проигрывать в финале)
+3
-2
+1
А такая возможность была топ-4 в полуфинале. Не часто такое бывает. Эх..была бы интересная заруба между ними.
+1
0
+1
Малышка Жасмин показала характер, вытянув гейм на своей подаче, и получила в подарок лёгкий брейк)
+4
-3
+1
Доигралась:(
+1
0
+1
Надеюсь Радукану даст бой! (Конечно нет)
0
0
0
Ответ Dym86
Пацаны, не кончайте с собой из-за женщин. Уже через несколько дней они продолжат заниматься своими делами,жить дальше. Это ничего не поменяет, кроме того, что ваше существование закончится и вашим близким будет больно!
Те, кто готовы закончить своё бренное из-за подобной чепухи, едва ли к вам прислушаются.
0
0
0
Ответ checker
Лену с победой! Весьма заслуженной.. у меня такое впечатление, что отдавая вторые сеты, Лена просто хочет продлить свое время на корте, чтоб войти в грунтовый сезон более подготовленной..)
Да просто отключается
0
0
0
Красиво Рыбакина медленно входит в игру, а потом добавляет настолько насколько надо!
+1
-1
0
Паолини сливает
0
0
0
Спектакль только начинается
0
0
0
Блин,зря затягивает. Силы на Швентек пригодятся!
+2
-2
0
Ответ Dym86
Блин,зря затягивает. Силы на Швентек пригодятся!
я не болею за кепку но на данный момент против Шпунтика на грунте нет соперниц ,это её поляна,ещё смягчение мячей для зрелищности делают её более неуязвимой
0
0
0
Лена заканчивай уже, у тебя еще миссия в полуфинале
+1
-1
0
Душила душила в 11 гейме,7 раз ровно и не додушила
0
0
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Собаленко о матче с Бадосой - Мне приятно играть со своей лучшей подругой Паулой, потому что выиграть я могу только у нее!)))
0
0
0
Дрогнула Паолини! И опять хорошее чувство мяча у сетки от Рыбакиной!
0
0
0
Маркета - топчик.
+3
-3
0
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