Штутгарт (WTA). Швентек играет с Радукану, Гауфф встретится с Костюк, Рыбакина вышла в полуфинал, Соболенко выбыла
Ига Швентек играет с Эммой Радукану в четвертьфинале в Штутгарте.
Арина Соболенко уступила Маркете Вондроушовой.
Сетка здесь.
Porsche Tennis Grand Prix
Штутгарт, Германия
15 – 21 апреля 2024
WTA 500
Призовой фонд – 802 237 долларов
Крытые корты, грунт
1/4 финала
- Дата проведения
- 19 апреля, 13.30
- Дата проведения
- 19 апреля, 16.00
- Дата проведения
- 19 апреля, 18.15
- Дата проведения
- 19 апреля, 19.30
Умничка!!! Алга Казахстан 🇰🇿