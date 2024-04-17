Бывший тренер Серены о Джоковиче: «Он выиграет еще несколько «Больших шлемов», прежде чем скажет, что все кончено»

Рик Макки рассказал, что думает о Новаке Джоковиче.

«Нет, мы не видим конца его превосходства. Возможно, он уже не будет доминировать настолько сильно, потому что в прошлом году он выиграл три из четырех турниров «Большого шлема», а на «Уимблдоне» уступил Алькарасу в пяти сетах, выиграв первый со счетом 6:1».

Сможет ли он повторить результат 2023 года? Не думаю. Будет ли он так же превосходить всех? Нет. Сможет ли он по-прежнему оставаться одним из лучших игроков мира? Да. Будет ли он по-прежнему выигрывать «Большие шлемы»? Безусловно.

Люди не понимают, что то, что он делает в 36 лет, – беспрецедентно. Он все еще доминирует в какой-то степени. Мы никогда не видели ничего подобного от игроков такого возраста. Вот почему он величайший в истории.

Но, в конце концов, время не победить. У нас есть новое поколение: [Карлос] Алькарас, [Янник] Синнер.

Эти парни знают, что могут победить его, но Джокович никуда не денется. Он выиграет еще несколько «Больших шлемов», прежде чем скажет, что все кончено».