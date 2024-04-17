Бывший тренер Серены о Джоковиче: «Он выиграет еще несколько «Больших шлемов», прежде чем скажет, что все кончено»

Теги Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Рик Макки рассказал, что думает о Новаке Джоковиче.

«Нет, мы не видим конца его превосходства. Возможно, он уже не будет доминировать настолько сильно, потому что в прошлом году он выиграл три из четырех турниров «Большого шлема», а на «Уимблдоне» уступил Алькарасу в пяти сетах, выиграв первый со счетом 6:1».

Сможет ли он повторить результат 2023 года? Не думаю. Будет ли он так же превосходить всех? Нет. Сможет ли он по-прежнему оставаться одним из лучших игроков мира? Да. Будет ли он по-прежнему выигрывать «Большие шлемы»? Безусловно.

Люди не понимают, что то, что он делает в 36 лет, – беспрецедентно. Он все еще доминирует в какой-то степени. Мы никогда не видели ничего подобного от игроков такого возраста. Вот почему он величайший в истории.

Но, в конце концов, время не победить. У нас есть новое поколение: [Карлос] Алькарас, [Янник] Синнер.

Эти парни знают, что могут победить его, но Джокович никуда не денется. Он выиграет еще несколько «Больших шлемов», прежде чем скажет, что все кончено».

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20 комментариев
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в сухом остатке: в этом сезоне два полуфинала на двух крупных турнирах. вполне себе результат. ИУ за скобками, понятное дело. А что некоторые уже не воспринимают его как серьезную угрозу - это ему даже на руку
+10
0
+10
истину глаголит Рик! Новаку еще вполне по силам пару БШ затащить в свою выдающуюся коллекцию титулов
+14
-5
+9
👏👏👏👏👏
+9
-1
+8
Ответ Стэн Смит
Кроме Уимблдона не вижу варианта.
А в прошлом году видел? ;-)
+7
-1
+6
Уимблдон Новак еще точно может зацепить и АО в следующем году.
+10
-5
+5
ОИ цель на этот год
+5
0
+5
Просто cep(б)ом по paфазаяйкам
хехе))))
+5
0
+5
Кроме Уимблдона не вижу варианта.
+4
-2
+2
Можно и без них, но только бы был! Но Новак не захочет же так. Да и жизнь вне корта у него насыщенная, не потерял бы интерес, а то хейтеров жалко.
+3
-1
+2
Ответ Листок яблони
А как же Медведев?
А что Медведев? Его после РГ-23 уже многие списали с точки зрения высоких результатов на Шлемах, а он выдал полуфинал+2 финала на 3-х последних Шлемах))) Пусть так и дальше будет)) Забудьте про Медведева)) Джокович, Синнер, Алькарас! Вот они фавориты! А Даниил так..сбоку постоит, посмотрит, авось что-нибудь и ухватит))
+2
0
+2
А как же Медведев?
+2
-2
0
🤡🤡🤡🤡
Блажен тот, кто верует
+1
-1
0
Прогноз по предполагаемым шлемам Надаля в студию‼️
0
0
0
Еще бы по чашке Уимблдона и ЮСО и с красивой цифрой 26 на пенсию, рано списали, запал на 4-5 шлемов есть у него, каким бы замедленным он не казался, вон поджарый Надаль с подтянутыми икрами и бедрами носится на грунте, и близко не похож на развалину.
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Ответ Stas Salesov
В парный теннис что ли перейдет? Ох уж этот Зимоньич)
Это было бы просто великолепно!
Зря заминусили этот камент.
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Ответ Ан Кот
истину глаголит Рик! Новаку еще вполне по силам пару БШ затащить в свою выдающуюся коллекцию титулов
От устаревшего "глаголать". Поэтому глаголет. Я и сам офигел, когда узнал :)
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