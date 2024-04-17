Бывший тренер Серены о Джоковиче: «Он выиграет еще несколько «Больших шлемов», прежде чем скажет, что все кончено»
Рик Макки рассказал, что думает о Новаке Джоковиче.
«Нет, мы не видим конца его превосходства. Возможно, он уже не будет доминировать настолько сильно, потому что в прошлом году он выиграл три из четырех турниров «Большого шлема», а на «Уимблдоне» уступил Алькарасу в пяти сетах, выиграв первый со счетом 6:1».
Сможет ли он повторить результат 2023 года? Не думаю. Будет ли он так же превосходить всех? Нет. Сможет ли он по-прежнему оставаться одним из лучших игроков мира? Да. Будет ли он по-прежнему выигрывать «Большие шлемы»? Безусловно.
Люди не понимают, что то, что он делает в 36 лет, – беспрецедентно. Он все еще доминирует в какой-то степени. Мы никогда не видели ничего подобного от игроков такого возраста. Вот почему он величайший в истории.
Но, в конце концов, время не победить. У нас есть новое поколение: [Карлос] Алькарас, [Янник] Синнер.
Эти парни знают, что могут победить его, но Джокович никуда не денется. Он выиграет еще несколько «Больших шлемов», прежде чем скажет, что все кончено».
хехе))))
Блажен тот, кто верует
Зря заминусили этот камент.