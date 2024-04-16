Рублев сломал ракетку после вылета с турнира в Барселоне. Он потерпел четвертое поражение подряд

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Андрей Рублев Брэндон Накашима Теннис

Андрей Рублев проиграл Брэндону Накашиме во втором круге в Барселоне – 4:6, 6:7(6).

Для россиянина это был первый матч в Каталонии (он пропускал первый круг по bye). Так что для него это уже четвертое поражение подряд. Последнюю победу он одержал больше месяца назад – над Энди Марреем во втором круге в Индиан-Уэллс.

После поражения от Накашимы Рублев сломал ракетку.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Андрея жалко. Может пора к настоящему психологу
+28
-1
+27
Рублёву рок-звездой надо было становиться, гитары крушить. И селф-деструктивное поведение в той среде модно.
+19
-2
+17
У Рублева реально проблемы с психикой
+7
0
+7
А может хватит истерить, а?
+7
-1
+6
Ответ Лутц-ритт
Андрея жалко. Может пора к настоящему психологу
К сожалению Рублёв своей упёртостью в этом отношении себя просто уничтожает.
+6
0
+6
И зачем брейк отыгрывал во 2 сете , такую серию заруинил из 6:4 😕
+6
-1
+5
хотелось думать, что дисквалификация поможет ему, увы стало только хуже, даже на грунте ничего не может показать, видимо совсем поплыл внутри. Только отдых от тенниса и работа с головой могут помочь, но сам Андрей этого не хочет
+6
-1
+5
Молодец, наказал землю...
+6
-1
+5
Ну как же так, Андрей?
+3
0
+3
Правильной дорогой идёт
Вылет из топ 10 практически обеспечен
+2
0
+2
Как эффектно Андрей закончил игру - несколько раз стукнул ракеткой об корт, пока не сломал её... Пора уже и к психиатру сходить.
+2
0
+2
Андрей держи ХХХ бодрей!
+1
0
+1
Накашима карате занимался?
+1
0
+1
Ответ Лутц-ритт
Андрея жалко. Может пора к настоящему психологу
Если он пойдёт к настоящему психологу, тогда уже психолога жалко.
+1
0
+1
Ответ justbored
Рублёву рок-звездой надо было становиться, гитары крушить. И селф-деструктивное поведение в той среде модно.
Сэлфхарминг, правда об себя то не больно часто и ломает, а не мешало бы)
+1
0
+1
Макинрой😎
0
0
0
надо ему по примеру сафина, сделать перерыв-тибет посетить а потом.... завершить карьеру
0
0
0
Ответ Лутц-ритт
Андрея жалко. Может пора к настоящему психологу
Полагаю, дело в большом количестве попаданий в сетку и мощной подаче соперника. Психолог поможет только от послематчевой поломки ракетки.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий