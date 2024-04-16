Рублев сломал ракетку после вылета с турнира в Барселоне. Он потерпел четвертое поражение подряд

Андрей Рублев проиграл Брэндону Накашиме во втором круге в Барселоне – 4:6, 6:7(6).

Для россиянина это был первый матч в Каталонии (он пропускал первый круг по bye). Так что для него это уже четвертое поражение подряд. Последнюю победу он одержал больше месяца назад – над Энди Марреем во втором круге в Индиан-Уэллс.

После поражения от Накашимы Рублев сломал ракетку.

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