Рублев сломал ракетку после вылета с турнира в Барселоне. Он потерпел четвертое поражение подряд
Андрей Рублев проиграл Брэндону Накашиме во втором круге в Барселоне – 4:6, 6:7(6).
Для россиянина это был первый матч в Каталонии (он пропускал первый круг по bye). Так что для него это уже четвертое поражение подряд. Последнюю победу он одержал больше месяца назад – над Энди Марреем во втором круге в Индиан-Уэллс.
После поражения от Накашимы Рублев сломал ракетку.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Вылет из топ 10 практически обеспечен