Монте-Карло (ATP). 1/2 финала. Синнер сыграет с Циципасом, Джокович встретится с Руудом
Новак Джокович сыграет с Каспером Руудом в полуфинале в Монте-Карло.
Сетка турнира здесь.
Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
7 – 14 апреля 2024
ATP 1000
Призовой фонд – 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Полуфинал
- Дата проведения
- 13 апреля, 14.30
- Дата проведения
- 13 апреля, 16.30
Логично же. И вполне обосновано.
А в эфире Радио-Baня небольшой экскурс в недавнее прошлое на "Машине Времени":
Кверху, книзу
Недалекий путь
Даже телевизор
Виден ей чуть-чуть
Шторм ни разу не был
Полный штиль всегда
Прямо с неба
Падает еда
Мир, как в рамке
Тихо и тепло
Он круглый, словно банка
И ясный, как стекло
Но нежданно
К ней пришла беда
Как-то в банке
Высохла вода
Рыбка в банке
Это рыбка в банке.
(с))))
"Федя, Дичь!" (с)))) Бриллиантовая рука.