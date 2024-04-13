Монте-Карло (ATP). 1/2 финала. Синнер сыграет с Циципасом, Джокович встретится с Руудом

Теги Новак Джокович результаты ATP Rolex Monte-Carlo Masters Каспер Рууд Стефанос Циципас Янник Синнер Теннис

Новак Джокович сыграет с Каспером Руудом в полуфинале в Монте-Карло.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

7 – 14 апреля 2024

ATP 1000

Призовой фонд – 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
13 апреля, 14.30
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
13 апреля, 16.30
Онлайн матча
14 комментариев
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Ответ Vakhore
Новак - великий и гений тенниса. Согласен?
Я его хейтер вообще-то, но его значимость в истории тенниса признаю.
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Ответ Иван Дичковский
На самом деле Синнер на прошедшем Итоговом турнире сделал большое дело. Не дать выйти из группы Джоковичу было намного проще чем дать. И теперь Синнеру сопутствует теннисная удача за тот благородный поступок. Я уверен что проиграй Синнер Руне всё пошло бы по иному сценарию. Синнер мог не справится с давлением из-за критики и не выиграл бы ничего после этого. Даже сам Итоговый турнир не факт что Янник смог бы выиграть. Помимо этого Янник мог бы быть чуть ли не безнадёжным клиентом Руне, а этого нельзя было допустить. А теперь Янник по полной получает награду за свою честность. Джокович вполне мог бы быть с выигранной Австралией и солнечным дублем если бы Янник слил его на Итоговом и претендовал бы на календарный золотой шлем. Я думаю все кто за него без сомнения поменяли бы шлем в Австралии на Итоговый турнир, но Янник всё сделал идеально, спасибо ему за это.
И только Дичковский расписывает очередную эзотерическую ересь
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Ответ Eugenie Nation
Табор сегодня массово эмигрировал в Грецию
А у Нейшна все стабильно. Табор вместе с Джоковичем давно поселились в голове
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Ну что, Циципас сможет зацепиться на любимом турнире с Синнером? Форма хорошая
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Ну сегодня мы за философа. Так сказать, за греческую классику против римского кулака.
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За финал Джокович - Циципас!
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финал Зиннер - Рууд, имхо
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Cегодня половинка-полупопие "будущего тенниса" Синнёр с каким-то непоймикто на разогреве у Величайшего Nо1е и Конунга Руудика.
Логично же. И вполне обосновано.

А в эфире Радио-Baня небольшой экскурс в недавнее прошлое на "Машине Времени":
Кверху, книзу
Недалекий путь
Даже телевизор
Виден ей чуть-чуть
Шторм ни разу не был
Полный штиль всегда
Прямо с неба
Падает еда
Мир, как в рамке
Тихо и тепло
Он круглый, словно банка
И ясный, как стекло
Но нежданно
К ней пришла беда
Как-то в банке
Высохла вода
Рыбка в банке
Это рыбка в банке.
(с))))
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0
0
Ответ Иван Дичковский
На самом деле Синнер на прошедшем Итоговом турнире сделал большое дело. Не дать выйти из группы Джоковичу было намного проще чем дать. И теперь Синнеру сопутствует теннисная удача за тот благородный поступок. Я уверен что проиграй Синнер Руне всё пошло бы по иному сценарию. Синнер мог не справится с давлением из-за критики и не выиграл бы ничего после этого. Даже сам Итоговый турнир не факт что Янник смог бы выиграть. Помимо этого Янник мог бы быть чуть ли не безнадёжным клиентом Руне, а этого нельзя было допустить. А теперь Янник по полной получает награду за свою честность. Джокович вполне мог бы быть с выигранной Австралией и солнечным дублем если бы Янник слил его на Итоговом и претендовал бы на календарный золотой шлем. Я думаю все кто за него без сомнения поменяли бы шлем в Австралии на Итоговый турнир, но Янник всё сделал идеально, спасибо ему за это.
Новак - великий и гений тенниса. Согласен?
+3
-3
0
Ответ Alex Morhan
И только Дичковский расписывает очередную эзотерическую ересь
Та не, это не ересь
"Федя, Дичь!" (с)))) Бриллиантовая рука.
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