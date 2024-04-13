Руне не понравился пост ATP с виннерсом Синнера из их четвертьфинала: «Накануне мне пришлось играть два матча, оставшись почти без времени на восстановление»

Хольгер Руне раскритиковал ATP за пост в соцсетях и организацию.

Аккаунт ATP в твиттере выложил видео виннерса из четвертьфинала в Монте-Карло против Руне с подписью «Да пребудет с тобой сила, Янник».

Вчера датчанин проиграл 4:6, 6:7(6), 3:6 и выпадет из топ-10.

«В каком смысле, ATP?.. Не сказать, чтобы вы предоставили мне оптимальные условия, поскольку накануне мне пришлось играть два матча и поздно закончить, оставшись почти без времени на восстановление. Судья на вышке допускал принципиальные ошибки и давал неправильные предупреждения, которые мешали игре. Да пребудет с тобой сила 🙄. Господи боже», – написал .