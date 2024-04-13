Руне не понравился пост ATP с виннерсом Синнера из их четвертьфинала: «Накануне мне пришлось играть два матча, оставшись почти без времени на восстановление»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне раскритиковал ATP за пост в соцсетях и организацию.

Аккаунт ATP в твиттере выложил видео виннерса Янника Синнера из четвертьфинала в Монте-Карло против Руне с подписью «Да пребудет с тобой сила, Янник».

Вчера датчанин проиграл 4:6, 6:7(6), 3:6 и выпадет из топ-10.

«В каком смысле, ATP?.. Не сказать, чтобы вы предоставили мне оптимальные условия, поскольку накануне мне пришлось играть два матча и поздно закончить, оставшись почти без времени на восстановление. Судья на вышке допускал принципиальные ошибки и давал неправильные предупреждения, которые мешали игре. Да пребудет с тобой сила 🙄. Господи боже», – написал Руне.

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12 комментариев
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Глянул я реплаи. Итальянцам там походу кукуху не слабо сносит последнее время, так накинулись на пацана, при том что он в сторону Янника предельно корректен всегда.
Надеюсь это не новая секта растет, а просто экпрессивность и радость от появления у себя топа
+13
-1
+12
Здесь солидарна с возмущениями руне. Синнера уже настолько боготворят,смотреть тошно. Он проигрывает парный матч,они выкатывают несколько постов с посылом,что к сожалению Янник не смог выиграть,но от этого он не стал слабее,а других парников даже вниманием не удосуживают.
Не удивлюсь,что такими темпами в туре его многие будут тихо ненавидеть
+12
-1
+11
Не нравится Руне, но здесь молодец, что не смолчал. Много косяков от организаторов, судейство слабое, публика невоспитанная - очень странный турнир, и нечего тут Медведев истеричкой называть.
+12
-3
+9
РУНЕ КРАСАВЧИК
+7
0
+7
Ответ Eugenie Nation
Глянул я реплаи. Итальянцам там походу кукуху не слабо сносит последнее время, так накинулись на пацана, при том что он в сторону Янника предельно корректен всегда. Надеюсь это не новая секта растет, а просто экпрессивность и радость от появления у себя топа
При этом в реплаях к исходному посту атп, большинство их мочат за организацию и расписание.

А у Хольгера за час уже под 500 комментов(не удивлюсь если половина от итальянцев)
+5
0
+5
Руне прав в каждом из своих утверждений.

График - полная жесть. Руне уже был в заведомо худшей ситуации выходя на корт с Зиннером.

Полученное предупреждение абсолютно незаслуженное. Руне даже слова не сказал, потому что так устал, что кое-как передвигался по корту.

Медведеву и Джоковичу на корте прощается всё, но на втором эшелоне судьи решили отыграться
+9
-6
+3
Так-то совершенно обосновано жалуется акробатяша.
(только в конце явно не хватает Аморепас. да, стасик?))))
Просто напомню.
Синьёр Синнёр в подобной ситуации снялся с Мастерса в Берси прошлого года.
И там НЕ было 2х матчей за день. Синьёру показалось, что ему недостаточно времени на восстановление и подготовку к матчу с деМинотавром.
такиедела.
+5
-2
+3
😂 Не вынесла душа поэта.
+3
-2
+1
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