Руне не понравился пост ATP с виннерсом Синнера из их четвертьфинала: «Накануне мне пришлось играть два матча, оставшись почти без времени на восстановление»
Хольгер Руне раскритиковал ATP за пост в соцсетях и организацию.
Аккаунт ATP в твиттере выложил видео виннерса Янника Синнера из четвертьфинала в Монте-Карло против Руне с подписью «Да пребудет с тобой сила, Янник».
Вчера датчанин проиграл 4:6, 6:7(6), 3:6 и выпадет из топ-10.
«В каком смысле, ATP?.. Не сказать, чтобы вы предоставили мне оптимальные условия, поскольку накануне мне пришлось играть два матча и поздно закончить, оставшись почти без времени на восстановление. Судья на вышке допускал принципиальные ошибки и давал неправильные предупреждения, которые мешали игре. Да пребудет с тобой сила 🙄. Господи боже», – написал Руне.
Надеюсь это не новая секта растет, а просто экпрессивность и радость от появления у себя топа
Не удивлюсь,что такими темпами в туре его многие будут тихо ненавидеть
А у Хольгера за час уже под 500 комментов(не удивлюсь если половина от итальянцев)
График - полная жесть. Руне уже был в заведомо худшей ситуации выходя на корт с Зиннером.
Полученное предупреждение абсолютно незаслуженное. Руне даже слова не сказал, потому что так устал, что кое-как передвигался по корту.
Медведеву и Джоковичу на корте прощается всё, но на втором эшелоне судьи решили отыграться
(только в конце явно не хватает Аморепас. да, стасик?))))
Просто напомню.
Синьёр Синнёр в подобной ситуации снялся с Мастерса в Берси прошлого года.
И там НЕ было 2х матчей за день. Синьёру показалось, что ему недостаточно времени на восстановление и подготовку к матчу с деМинотавром.
такиедела.