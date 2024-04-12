Синнер – четвертый игрок в истории, на старте сезона выходивший в полуфиналы Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Джон Макинрой ATP Иван Лендл Джимми Коннорс Бьорн Борг Rolex Monte-Carlo Masters Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Янник Синнер обыграл Хольгера Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло – 6:4, 6:7(6), 6:3.

Итальянец стал седьмым игроком в истории, кому удалось выиграть 25 из 26 матчей на старте сезона. Ранее это делали:

Также он стал четвертым теннисистом в истории, сыгравшим в полуфиналах Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло на старте одного сезона. До него это удавалось: Федереру (2006), Рафаэлю Надалю (2008, 2012) и Джоковичу (2012, 2015).

5 комментариев
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Спортс, разберите пожалуйста матч Кукушкина с Рамосом Виниласом.
Там какой-то цирк происходит - оба спорят с судьей, толпа орет как невменяемая, так Кукушкина еще и водой облили)))
Вообще весело
+5
0
+5
4ый после биг 3, так бы написалия, я бы и не зашёл смотреть кто те трое)
+4
0
+4
Йенс уже променял свою Руняшку на Синнера?🤣
+4
-1
+3
Выдающийся сезон римского императора. Будет справедливо, если он выиграет минимум три шлема в текущем году.
+4
-4
0
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