Синнер – четвертый игрок в истории, на старте сезона выходивший в полуфиналы Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло

Янник Синнер обыграл Хольгера Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло – 6:4, 6:7(6), 6:3.

Итальянец стал седьмым игроком в истории, кому удалось выиграть 25 из 26 матчей на старте сезона. Ранее это делали:

Также он стал четвертым теннисистом в истории, сыгравшим в полуфиналах Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло на старте одного сезона. До него это удавалось: Федереру (2006), Рафаэлю Надалю (2008, 2012) и Джоковичу (2012, 2015).