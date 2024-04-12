Хачанов о срыве Медведева на судей: «Он такой же человек, как и все. Иногда эмоции берут верх»

Теги происшествия ATP Rolex Monte-Carlo Masters Карен Хачанов Даниил Медведев судьи Теннис

Карен Хачанов прокомментировал недовольство Даниила Медведева работой судей в их матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло (6:3, 7:5).

В конце матча Медведева оштрафовали на очко после двух предупреждений. Сначала он швырнул ракетку, проиграв гейм на подаче, а затем накричал на судью на вышке и супервайзера из-за ошибки линейного.

«Думаю, тот мяч был в ауте, поскольку он видел отметку. Он бы так не расстроился, если бы мяч попал. Он такой же человек, как и все. Иногда эмоции берут верх. Порой в таких ситуациях он может перевернуть ход матча в свою пользу, преодолеть обстоятельства, восстановить энергию. А порой это выходит из-под контроля и оборачивается против него. Это нехорошо.

Считаю, что в теннисе нужен не только Hawk-Eye, но и VAR – как в футболе. Это хорошее нововведение, и оно позволило бы нам проверять наличие двойных отскоков, касание игроком сетки. Такие ситуации случаются редко, но все же случаются. Хорошо бы знать, что было на самом деле».

Отметим, что с 2025 года на всех грунтовых турнирах будет использоваться Hawk-Eye Live.

Медведев орал на судей два дня. Они правда не видят ауты? 

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4 комментария
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Медведеву надо обратиться к психологу, молодой человек, а нервы не к чёрту!
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