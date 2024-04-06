Пегула о том, что пришлось отыгрывать матчболы у Азаренко: «Я очень нервно начала тай-брейк. Было ветрено, а это еще сильнее нервирует»

Джессика Пегула поделилась впечатлениями от камбэка в матче с Викторией Азаренко.

ри счете 5:4 в решающем сете американка упустила четыре матчбола. На тай-брейке она отыграла четыре.

«В концовке меня полностью захватили эмоции. Я очень нервно начала тай-брейк.

Я упустила матчболы. Я не играла ужасно, но рисковала. Когда такое случается, ты начинаешь тай-брейк с мыслью, что уже должна была победить. Было очень ветрено, а это еще сильнее нервирует. Кажется, что все не так. Тебя будто шатает из стороны в сторону.

Я пару раз ошиблась на приеме и как-то сникла при счете 3:6. Я такая: «Блин, я вообще не в своей тарелке. Все не очень хорошо». Но потом подумала: «Сыграю одно хорошее очко, возможно, она сделает двойную, и я легко заработаю очко на ее подаче». Так и получилось.

И я смогла вернуться. А потом она сама очень зажалась. Я знала, что при небольшом разрыве у меня будет шанс. Просто рада, что справилась».