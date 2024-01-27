Сегодня 44-летие Марата Сафина

Теги Марат Сафин ATP Теннис

Сегодня 44 года исполняется экс-первой ракетке мира Марату Сафину

Уроженец Москвы Сафин играл профессионально с 1997-го по 2009-й годы и завоевал 15 титулов уровня тура, включая два – «Большого шлема»: US Open-2000 и Australian Open-2005.

Сафин девять недель провел в звании первой ракетки мира и дважды выигрывал Кубок Дэвиса. В 2016-м стал первым теннисистом из России, введенным в Международный зал теннисной славы.

С 2011-го по 2017-м был депутатом Госдумы от «Единой России». На US Open-2019 дебютировал в качестве телекомментатора и произвел фурор, в 2020-м – в качестве капитана сборной России на ATP Cup. 

В прошлом году Сафин занял 10-е место в рейтинге Sports.ru «100 лучших спортсменов в истории России».

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14 комментариев
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С днём рождения.легенда!
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Медведев должен сделать подарок, выиграть АО.
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Спасибо что вспомнили! Невероятно яркий и талантливый был теннисист. А его эпичная победа над Сампрасом в финале US Open 2000! Я помню этот матч! Невероятные эмоции, просто не верилось! С Днём рождения Марат!
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С Днём рождения,Марат! Здоровья прежде всего,и всего самого наилучшего!
Без сомнений -один из лучших игроков 2000х. Всегда будем помнить его лучшие матчи.
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+5
Марат был ярким игроком и личностью
Талантливый, непредсказуемый, человек-настроение
Мог выдать один из лучших матчей нулевых(полуфинал с Федерером в 2005 на АО) , а мог вылететь в первом круге , потому что мир виноват и играю я хреново.
Марата любили и зрители и соперники
С днем рождения , Марат
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Марат красавчик, обожал смотреть его игру в своё время👍‼️С Днём рождения, здоровья удачи всех благ!
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С Днем Рождения, Чемпион👏👏👏
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Мог бы ещё пылить в паре
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Великий
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Поздравляю Легенда, благодаря ему стал смотреть теннис...
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Яркий был теннисист..и лицо такое..словом девкам нравится))
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Гений, дайте Инстаграм напишу хоть коммент
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можно анекдот про Стафина?
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Ещё такой молодой! С днём рождения лучшего теннисного комментатора))
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