Сегодня 44-летие Марата Сафина

Сегодня 44 года исполняется экс-первой ракетке мира Марату Сафину.

Уроженец Москвы Сафин играл профессионально с 1997-го по 2009-й годы и завоевал 15 титулов уровня тура, включая два – «Большого шлема»: US Open-2000 и Australian Open-2005.

Сафин девять недель провел в звании первой ракетки мира и дважды выигрывал Кубок Дэвиса. В 2016-м стал первым теннисистом из России, введенным в Международный зал теннисной славы.

С 2011-го по 2017-м был депутатом Госдумы от «Единой России». На US Open-2019 дебютировал в качестве телекомментатора и произвел фурор, в 2020-м – в качестве капитана сборной России на ATP Cup.

В прошлом году Сафин занял 10-е место в рейтинге Sports.ru «100 лучших спортсменов в истории России».

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