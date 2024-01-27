Сегодня 44-летие Марата Сафина
Сегодня 44 года исполняется экс-первой ракетке мира Марату Сафину.
Уроженец Москвы Сафин играл профессионально с 1997-го по 2009-й годы и завоевал 15 титулов уровня тура, включая два – «Большого шлема»: US Open-2000 и Australian Open-2005.
Сафин девять недель провел в звании первой ракетки мира и дважды выигрывал Кубок Дэвиса. В 2016-м стал первым теннисистом из России, введенным в Международный зал теннисной славы.
С 2011-го по 2017-м был депутатом Госдумы от «Единой России». На US Open-2019 дебютировал в качестве телекомментатора и произвел фурор, в 2020-м – в качестве капитана сборной России на ATP Cup.
В прошлом году Сафин занял 10-е место в рейтинге Sports.ru «100 лучших спортсменов в истории России».
Марат Сафин – последний теннисный рок-н-ролльщик. И на корте он бывал богом
Три легендарных блондинки Марата Сафина. Мощнейшая поддержка на Australian Open-2002
Без сомнений -один из лучших игроков 2000х. Всегда будем помнить его лучшие матчи.
Талантливый, непредсказуемый, человек-настроение
Мог выдать один из лучших матчей нулевых(полуфинал с Федерером в 2005 на АО) , а мог вылететь в первом круге , потому что мир виноват и играю я хреново.
Марата любили и зрители и соперники
С днем рождения , Марат