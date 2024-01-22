Калинская о том, что в отличие от родителей-бадминтонистов выбрала теннис: «Бадминтон – очень тяжелый вид спорта, нужна бешеная кардио»

Теги WTA Анна Калинская Теннис

Анна Калинская объяснила, почему предпочла теннис бадминтону.

– Почему ты не стала бадминтонисткой?

– Потому что очень тяжелый вид спорта, нужна бешеная кардио. У меня родители – оба профессионалы. Я занималась теннисом, и они увидели, что у меня больше возможностей в нем. Мне тоже теннис больше нравился, поэтому не было сомнений, – приводит слова Калинской корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Анна Калинская – в 1/4 Australian Open! А с трибун ей поют «Калинку» и «Ой цветет калина»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ногабога
В бадминтоне нужно бешеное кардио, поэтому Анна выбрала что-то полегче… профессиональный теннис)
Тут не над чем насмехаться. Вас не удивляет, что есть бегуны спринтеры и стайеры и это определяется в основном физиологией? Так и тут. Бадминтон это спринтерский вид спорта, там нужны постоянно бешенные рывки, а теннис ближе к стайерскому бегу, рывки не такие стремительные и частые, больше требуется выносливость на дистанции свойственной стайерам. Игры в бадминтон значительно короче теннисных, но интенсивность выше.
+20
0
+20
В бадминтоне нужно бешеное кардио, поэтому Анна выбрала что-то полегче… профессиональный теннис)
+12
-1
+11
Ответ Сергей Носков
Не так давно тоже услышал от товарища, что бадминтон гораздо более сложный по нагрузкам спорт, чем теннис. Очень удивился, почему-то так не думал. P.s. Товарищ мастер спорта.
Я бывший пловец, на летних сборах в свободное время мы очень любили играть в бадминтон, мы в нем не профи совсем, но пару раз попрыгаешь,чтобы пробить смеш или наклонишься чтобы достать низко летящий волан, и дыхалочка так нормально пробирает
+8
0
+8
Не так давно тоже услышал от товарища, что бадминтон гораздо более сложный по нагрузкам спорт, чем теннис. Очень удивился, почему-то так не думал. P.s. Товарищ мастер спорта.
+5
0
+5
Ответ ногабога
В бадминтоне нужно бешеное кардио, поэтому Анна выбрала что-то полегче… профессиональный теннис)
Ну справедливости ради у Калинской такой себе lazy style. В бадминтоне так действительно не получится.
+2
0
+2
Ответ Сергей Носков
Не так давно тоже услышал от товарища, что бадминтон гораздо более сложный по нагрузкам спорт, чем теннис. Очень удивился, почему-то так не думал. P.s. Товарищ мастер спорта.
Так неправильно говорить - по нагрузкам. По части нагрузок - а именно коротким аэробным , бадминтон гораздо требовательнее. Но по всем остальным сложнее теннис - нагрузки на суставы, связки, мышцы. Значительно длиннее матчи, гораздо плотнее сезон.

Ну и потом , заниматься бадминтоном профессионально это .. странно. Там ни денег, ни славы.
+1
0
+1
Ответ hrjushechka
Тут не над чем насмехаться. Вас не удивляет, что есть бегуны спринтеры и стайеры и это определяется в основном физиологией? Так и тут. Бадминтон это спринтерский вид спорта, там нужны постоянно бешенные рывки, а теннис ближе к стайерскому бегу, рывки не такие стремительные и частые, больше требуется выносливость на дистанции свойственной стайерам. Игры в бадминтон значительно короче теннисных, но интенсивность выше.
а еще в бадминтоне скорость подачи за 400 км в час
+1
-1
0
Ответ Матвей Суицидин
а еще в бадминтоне скорость подачи за 400 км в час
Только волан тормозит в сто раз быстрее мяча
0
0
0
Ответ Матвей Суицидин
а еще в бадминтоне скорость подачи за 400 км в час
Подача в бадминтоне 400 км в час? Вы с ума сошли? Она производится снизу. Скорости там вообще никакой. Или у вас это ирония такая?)))
+2
-2
0
Ответ Yony
Подача в бадминтоне 400 км в час? Вы с ума сошли? Она производится снизу. Скорости там вообще никакой. Или у вас это ирония такая?)))
400 - это скорость сразу после касания ракеткой волана. Через 10 см там уже намного ниже, а уж на другой стороне и говорить нечего.
0
0
0
Ответ Function
Так неправильно говорить - по нагрузкам. По части нагрузок - а именно коротким аэробным , бадминтон гораздо требовательнее. Но по всем остальным сложнее теннис - нагрузки на суставы, связки, мышцы. Значительно длиннее матчи, гораздо плотнее сезон. Ну и потом , заниматься бадминтоном профессионально это .. странно. Там ни денег, ни славы.
Поэтому брат у неё профессиональный футболист, а она теннисистка
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий