Калинская о том, что в отличие от родителей-бадминтонистов выбрала теннис: «Бадминтон – очень тяжелый вид спорта, нужна бешеная кардио»

Анна Калинская объяснила, почему предпочла теннис бадминтону.

– Почему ты не стала бадминтонисткой?

– Потому что очень тяжелый вид спорта, нужна бешеная кардио. У меня родители – оба профессионалы. Я занималась теннисом, и они увидели, что у меня больше возможностей в нем. Мне тоже теннис больше нравился, поэтому не было сомнений, – приводит слова Калинской корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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