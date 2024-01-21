Ник Кириос: «После матча с Медведевым в юниорах сказал: «Ему надо бросать. Он ничего не добьется с такими ударами»

Теги Australian Open ATP Ник Кириос Даниил Медведев Теннис

Ник Кириос вспомнил, каким юниором был Даниил Медведев.

Австралиец комментирует матч Андрея Рублева с Алексом де Минауром на Australian Open.

«Я думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Я играл с ним в юниорах – обыграл что-то типа 6:3, 6:3. И думал: «Он просто ужасный». Никогда не видел техники хуже.

Я тогда сказал: «Ему надо бросать. Он ничего не добьется с такими ударами». И вот теперь он чемпион «Большого шлема». Это смешно.

Он еще и психом был».

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12 комментариев
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«Он еще и психом был» - сказал главный псих тура.
+26
-1
+25
Ответ bet1972
«Он еще и психом был» - сказал главный псих тура.
В этом предмете Ник глубоко разбирается изнутри
+23
-1
+22
Ник Кириос конечно гениальный аналитик и предсказатель, прям как я в ставках)
+11
-1
+10
Ответ МОН66
а что сам ник как игрок выиграл?
Шлем в паре. И ещё поднос за финал в одиночке. Нехило.
+8
-1
+7
Ник всех побеждал налегке, однако лавку комментатора полирует, пока они играют)
+7
-1
+6
Ответ Leo Bonart
В этом предмете Ник глубоко разбирается изнутри
Рыбак рыбака видит издалека))
+6
0
+6
😆
+3
0
+3
«Он еще и психом был». А сейчас нет что ли?
+3
0
+3
Ответ Typizza
Ник всех побеждал налегке, однако лавку комментатора полирует, пока они играют)
Ну кстати очень хорош в этой роли. Может быть, действительно в это дело ему идти, а не психовать на корте
+3
0
+3
а что сам ник как игрок выиграл?
+3
-1
+2
Ответ Leo Bonart
В этом предмете Ник глубоко разбирается изнутри
😂
0
0
0
Ответ Vanek1411
«Он еще и психом был». А сейчас нет что ли?
С языка сняли прямо 😅
0
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