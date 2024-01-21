Ник Кириос: «После матча с Медведевым в юниорах сказал: «Ему надо бросать. Он ничего не добьется с такими ударами»
Ник Кириос вспомнил, каким юниором был Даниил Медведев.
Австралиец комментирует матч Андрея Рублева с Алексом де Минауром на Australian Open.
«Я думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Я играл с ним в юниорах – обыграл что-то типа 6:3, 6:3. И думал: «Он просто ужасный». Никогда не видел техники хуже.
Я тогда сказал: «Ему надо бросать. Он ничего не добьется с такими ударами». И вот теперь он чемпион «Большого шлема». Это смешно.
Он еще и психом был».
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