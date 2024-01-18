Рууд о матче с Норри: «У него классная история. Играл в колледже, вышел на следующий уровень»

Каспер Рууд поделился ожиданиями от матча против Кэмерона Норри.

Они сыграют в третьем круге Australian Open. Норвежец в личных встречах 3:0.

«Безусловно, он сильный соперник, боец. Он прибавляет последние три-четыре года. У него классная история. Играл в колледже, вышел на следующий уровень. Он отличный теннисист.

Если я хочу с ним с побороться, то должен показать свою лучшую игру. Я уже играл с ним несколько раз, и мне удавалось победить. Я знаю, за счет чего побеждал. Он попытается взять реванш и найти способ меня обыграть. Так происходит в каждом матче.

Впереди непростой матч. В каком-то смысле мы в похожей ситуации, у нас обоих были тяжелые пятисетовики. Мы постараемся с пользой провести завтрашний день, чтобы быть готовыми к субботе».

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