Рууд впервые выиграл матч ТБШ на решающем тай-брейке

обыграл Макса Перселла во втором круге Australian Open – 6:3, 6:7(5), 6:3, 3:6, 7:6(10-7).

Норвежец впервые выиграл решающий тай-брейк на турнирах «Большого шлема» (ранее у него было одно поражение).

Рууд выиграл седьмой из 12 пятисетовиков и прервал серию из двух поражений в таких матчах: с двух прошлых ТБШ он вылетел во втором круге после пятисетовиков.

Теперь Рууд поборется с Кэмероном Норри или Джулио Дзеппьери.

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