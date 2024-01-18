Рууд впервые выиграл матч ТБШ на решающем тай-брейке

Теги Australian Open ATP Каспер Рууд Макс Перселл Теннис

Каспер Рууд обыграл Макса Перселла во втором круге Australian Open – 6:3, 6:7(5), 6:3, 3:6, 7:6(10-7).

Норвежец впервые выиграл решающий тай-брейк на турнирах «Большого шлема» (ранее у него было одно поражение).

Рууд выиграл седьмой из 12 пятисетовиков и прервал серию из двух поражений в таких матчах: с двух прошлых ТБШ он вылетел во втором круге после пятисетовиков.

Теперь Рууд поборется с Кэмероном Норри или Джулио Дзеппьери.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ MU_pain_for_the_eyes
"на турнирах «Большого шлема» (ранее у него было одно поражение с двух прошлых ТБШ он вылетел во втором круге после пятисетовиков" Спасибо за гениальные новости
Имеется в виду поражение в пятом сете именно на тай-брейке.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий