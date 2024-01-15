Маррей после поражения на AO: «Вполне возможно, что я сыграл здесь последний раз»

Энди Маррей рассказал, что может завершить карьеру в этом сезоне.

В первом круге Australian Open он проиграл Томасу Мартину Этчеверри (4:6, 2:6, 2:6) и после матча долго прощался с болельщиками.

– После матча вы выглядели очень эмоциональным. Это так? Возможно, это было ваше прощание с Мельбурном? Вы об этом думали?

– Конечно. Такая возможность точно есть. Вполне возможно, что я сыграл здесь последний раз.

Во время матча ты, конечно, стараешься контролировать эмоции, сосредотачиваться на розыгрышах. Когда ты в одном очке от поражения, ты поверить не можешь, что все кончается так быстро.

По сравнению с матчами, которые я провел здесь в прошлом году, ощущения были совершенно другими. Да, хотелось бы больше вовлечь болельщиков. Я разочарован тем, как сыграл, и так далее...

Да, очень тяжелая концовка.

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