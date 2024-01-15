Впервые с 2007-го две 16-летних теннисистки вышли во второй круг ТБШ

Теги Australian Open Уимблдон Тамира Пашек WTA Каролин Возняцки Бренда Фрухвиртова Алина Корнеева Теннис

16-летний Алина Корнеева и Бренда Фрухвиртова вышли во второй круг Australian Open.

Последний раз две 16-летних теннисистки выходили во второй «Большого шлема» на «Уимблдоне»-2007 – тогда это были Каролин Возняцки и Тамира Пашек.

Алина Корнеева в 16 лет выиграла дебютный матч на «Шлеме». У нее появился агент, контракт с Nike и тренер в академии Надаля

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