Радукану получила wild card на турнир в Абу-Даби
Эмма Радукану получила wild card на Mubadala Abu Dhabi Open.
Чемпионка US Open-2021 возвращается в тур после 8 месяцев отсутствия. Она перенесла три операции – на кистях рук и голеностопе. В начале января она сыграла на турнире в Окленде, но уступила Элине Свитолиной во втором круге – 7:6(5), 6(3):7, 1:6.
Mubadala Abu Dhabi Open относится к категории WTA 500. Он пройдет 5-12 февраля в Абу-Даби. На турнир также заявлены Онс Жабер и Беатрис Хаддад-Майя.
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