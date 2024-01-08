Радукану получила wild card на турнир в Абу-Даби

получила wild card на Mubadala Abu Dhabi Open.

Чемпионка US Open-2021 возвращается в тур после 8 месяцев отсутствия. Она перенесла три операции – на кистях рук и голеностопе. В начале января она сыграла на турнире в Окленде, но уступила во втором круге – 7:6(5), 6(3):7, 1:6.

Mubadala Abu Dhabi Open относится к категории 500. Он пройдет 5-12 февраля в Абу-Даби. На турнир также заявлены и Беатрис Хаддад-Майя.

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