Де Минаур о дебюте в топ-10: «Это еще один рубеж, но далеко не последний»

Теги ATP Алекс де Минаур United Cup Теннис

Алекс де Минаур прокомментировал победу над Александром Зверевым на United Cup.

Он выиграл 5:7, 6:3, 6:4 и сравнял счет в полуфинале. Австралиец победил третьего подряд соперника из топ-10. Ранее на этой неделе он обыграл Тэйлора Фрица и Новака Джоковича.

«Люблю возвращаться домой. Спасибо вам, ребята. Я говорил это раньше, но каждый раз, когда я выхожу на этот корт, испытываю особенные эмоции. Это мой любимый корт во всем мире. Каждый раз у меня мурашки по коже. Мне нравится быть здесь, я очень благодарен за поддержку».

Также он прокомментировал то, что в понедельник дебютирует в топ-10.

«Это то, ради чего я так усердно работал. Это еще один рубеж, но далеко не последний. Работа продолжается. Мы продолжаем совершенствоваться и стремимся стать лучше. Я точно буду наслаждаться этим австралийским летом», – сказал де Минаур в интервью на корте.

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5 комментариев
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Это последний рубеж, в топ-5 тебя не будет, физически не потянешь уровень лучших игровок мира. Бегаешь быстро, а ударов и подачи нет.
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Да и топ 10 для него выше головы
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Стабильный безталантливый трудяга.
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Ответ Великий Алонсо
Это последний рубеж, в топ-5 тебя не будет, физически не потянешь уровень лучших игровок мира. Бегаешь быстро, а ударов и подачи нет.
Этакий "Даша Касаткина" от АТР )
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