United Cup. 1/2 финала. Польша сыграет с Францией, Австралия встретится с Германией
В субботу пройдут полуфиналы United Cup.
Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.
United Cup
29 декабря 2023 – 7 января 2024
Призовой фонд – 10 000 000 долларов
Хард
Полуфинал
Польша – Франция
Хуберт Хуркач (Польша) – Адриан Маннарино (Франция)
Ига Швентек (Польша) – Каролин Гарсия (Франция)
Ига Швентек/ Хуберт Хуркач (Польша) – Каролин Гарсия/ Эдуар Роже-Васслен (Франция)
Австралия – Германия
Алекс де Минаур (Австралия) – Александр Зверев (Германия)
Айла Томлянович (Австралия) – Анжелик Кербер (Германия)
Сторм Хантер/ Мэттью Эбден (Австралия) – Лаура Зигемунд/ Максимилиан Мартерер (Германия)