United Cup. 1/2 финала. Польша сыграет с Францией, Австралия встретится с Германией

В субботу пройдут полуфиналы United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

United Cup

29 декабря 2023 – 7 января 2024

Призовой фонд – 10 000 000 долларов

Хард

Полуфинал

Польша – Франция



Хуберт Хуркач (Польша) – Адриан Маннарино (Франция)

Ига Швентек (Польша) – Каролин Гарсия (Франция)

Ига Швентек/ Хуберт Хуркач (Польша) – Каролин Гарсия/ Эдуар Роже-Васслен (Франция)

Австралия – Германия

Алекс де Минаур (Австралия) – Александр Зверев (Германия)

Айла Томлянович (Австралия) – Анжелик Кербер (Германия)

Сторм Хантер/ Мэттью Эбден (Австралия) – Лаура Зигемунд/ Максимилиан Мартерер (Германия)