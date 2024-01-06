Окленд (ATP). Шелтон начнет со второго круга, Шаповалов проведет первый матч с «Уимблдона»

Состоялась жеребьевка турнира ATP 250 в Окленде, который пройдет на следующей неделе.

Бен Шелтон (1), Кэмерон Норри (2), Франсиско Серундоло (3) и Феликс Оже-Альяссим (4) начнут со второго круга.

Гаэль Монфис на старте сыграет с Фабианом Марожаном, а в случае победы выйдет на Шелтона.

Денис Шаповалов (WC) проведет первый матч с «Уимблдона». Его соперником станет Себастьян Офнер (7).

Полностью сетка здесь.

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