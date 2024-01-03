Алькарас перед Australian Open проведет два благотворительных матча

9-12 января в Мельбурне на арене , центральном корте , пройдут благотворительные матчи.

Вторник: , соперницу объявят позже.

Среда: – .

Четверг – «Вечер с и его друзьями»: Джокович, , , , а также специальные гости.

Пятница: Алькарас – .

Один билет стоит 20 долларов. Вырученные средства пойдут детским благотворительным организациям.

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