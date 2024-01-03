Алькарас перед Australian Open проведет два благотворительных матча

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Наоми Осака Мария Саккари Алекс де Минаур Каспер Рууд Арина Соболенко Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

9-12 января в Мельбурне на арене Рода Лэйвера, центральном корте Australian Open, пройдут благотворительные матчи.

Вторник: Наоми Осака, соперницу объявят позже.

Среда: Карлос Алькарас – Алекс де Минаур.

Четверг – «Вечер с Новаком Джоковичем и его друзьями»: Джокович, Стефанос Циципас, Арина СоболенкоМария Саккари, а также специальные гости.

Пятница: Алькарас – Каспер Рууд.

Один билет стоит 20 долларов. Вырученные средства пойдут детским благотворительным организациям.

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1 комментарий
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