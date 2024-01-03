Алькарас перед Australian Open проведет два благотворительных матча
9-12 января в Мельбурне на арене Рода Лэйвера, центральном корте Australian Open, пройдут благотворительные матчи.
Вторник: Наоми Осака, соперницу объявят позже.
Среда: Карлос Алькарас – Алекс де Минаур.
Четверг – «Вечер с Новаком Джоковичем и его друзьями»: Джокович, Стефанос Циципас, Арина Соболенко, Мария Саккари, а также специальные гости.
Пятница: Алькарас – Каспер Рууд.
Один билет стоит 20 долларов. Вырученные средства пойдут детским благотворительным организациям.