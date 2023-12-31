Веснина о реакции на ее возвращение после декрета: «Севастова написала: «Нам надо с тобой организовать, чтобы в туре появились няни»

Теги Елена Веснина WTA Анастасия Севастова Теннис

Елена Веснина рассказала, кто из иностранцев поздравил ее с возвращением в тур.

– Много известных теннисистов поздравили вас с возвращением в тур?

– Джокович лайкнул пост и в комментариях оставил смайлики аплодисментов, поздравил. Новак всегда просматривает мои публикации, мы на связи. Написали и Каролин Возняцки, и Люция Шафаржова, и Слоун Стивенс. Анастасия Севастова написала: «Нам надо с тобой организовать, чтобы в туре появились няни», – цитирует Веснину Sport24.

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1 комментарий
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Пора уже на турнирах WTA организовывать если не ясли то детский сад🤷‍♀️😀‼️
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