Веснина о реакции на ее возвращение после декрета: «Севастова написала: «Нам надо с тобой организовать, чтобы в туре появились няни»

Елена Веснина рассказала, кто из иностранцев поздравил ее с возвращением в тур.

– Много известных теннисистов поздравили вас с возвращением в тур?

– Джокович лайкнул пост и в комментариях оставил смайлики аплодисментов, поздравил. Новак всегда просматривает мои публикации, мы на связи. Написали и Каролин Возняцки, и Люция Шафаржова, и Слоун Стивенс. Анастасия Севастова написала: «Нам надо с тобой организовать, чтобы в туре появились няни», – цитирует Веснину Sport24.

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