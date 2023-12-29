Веснина планирует выступить на февральских турнирах в Дохе и Дубае: «Надеюсь, что получится сыграть на Олимпиаде»

Елена Веснина подтвердила, что вернется в тур в 2024 году.

«Планирую сыграть турниры в Дохе и Дубае в феврале следующего года. Спасибо большое за поздравления и множество сообщений! Я очень воодушевлена, и, конечно, тяжело было начать, именно начать тренироваться, потому что после рождения ребенка сложно было вернуться в форму, и до сих пор я еще пытаюсь это сделать, потому что это большой труд.

Но я очень рада, я очень воодушевлена и надеюсь, что все получится, получится сыграть на Олимпийских играх, это будут мои пятые Олимпийские игры. Поэтому всем огромное спасибо за поздравления! Работаем, работаем дальше», – сказала экс-первая ракетка мира в паре в комментарии каналу «Больше».

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