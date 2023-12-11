Джокович о депортации из Австралии: «Меня назначили главным мировым злодеем»
Новак Джокович вспомнил депортацию из Австралии в 2022-м.
Сначала его пустили в Австралию, несмотря на отсутствие прививки от коронавируса. Но позже решение отменили и его выслали из страны.
«Меня назначили главным мировым злодеем. Большая часть мира была против меня.
Я уже сталкивался с подобным на корте, когда за меня не болели. Но не в таком масштабе».
Также Джокович прокомментировал то, что после этой истории его называют активаксером.
«Меня пытаются называть антиваксером. Я не против вакцин и не за них. Я за свободу выбора».
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