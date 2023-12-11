Джокович о депортации из Австралии: «Меня назначили главным мировым злодеем»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович вспомнил депортацию из Австралии в 2022-м.

Сначала его пустили в Австралию, несмотря на отсутствие прививки от коронавируса. Но позже решение отменили и его выслали из страны.

«Меня назначили главным мировым злодеем. Большая часть мира была против меня.

Я уже сталкивался с подобным на корте, когда за меня не болели. Но не в таком масштабе».

Также Джокович прокомментировал то, что после этой истории его называют активаксером.

«Меня пытаются называть антиваксером. Я не против вакцин и не за них. Я за свободу выбора».

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2 комментария
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Ответ Йенс Мустерманн
Акробатка решила снова поплакаться публично, дабы привлечь внимание к своей малоинтересной персоне. Глядишь, может какая-нибудь мимо проходящая домохозяйка, что незнакома с обстоятельствами дела, пожалеет его.
Вот это у кого-то попаболь прям от Новака)
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