Российские теннисисты не смогут выступить на Олимпиаде-2024 без wild card от ITF

Теги ATP WTA Париж-2024 Карен Хачанов Вероника Кудерметова Андрей Рублев Дарья Касаткина Даниил Медведев Людмила Самсонова Теннис

Российские теннисисты, скорее всего, не смогут выступить на Олимпиаде в Париже – даже несмотря на то, что МОК разрешил участие россиян в качестве нейтральных атлетов.

Чтобы иметь право выступать на Олимпиаде, теннисисты должны сыграть в Кубке Дэвиса или Кубке Билли Джин Кинг в 2022-м, 2023-м и 2024-м. Российская сборная все это время не была допущена до соревнований.

Таким образом, попасть в Париж россияне смогут только в том случае, если ITF предоставит им wild card.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Hardy
сколько карт у ITF вообще?
Там всего 2 кажется, да и то их дадут Алькарасу например и Надалю, если решит участвовать. Соболенко еще могут дать из девушек, россиянкам точно не дадут, топовых теннисисток у нас нет
+1
0
+1
Символично, что из трех букв МОК - ***
+1
-1
0
Думаю, Даня не особо расстроится, ведь олимпийский турнир будет на грунте
0
0
0
сколько карт у ITF вообще?
0
0
0
В статье ошибка.
Надо сыграть всего 2 раза за цикл в КД-КФ.
У нас есть те, кто успели
0
0
0
Ответ Syndycate
Там всего 2 кажется, да и то их дадут Алькарасу например и Надалю, если решит участвовать. Соболенко еще могут дать из девушек, россиянкам точно не дадут, топовых теннисисток у нас нет
А мне кажется например Самсонова и Александрова успели два раза сыграть
0
0
0
Ответ Syndycate
Там всего 2 кажется, да и то их дадут Алькарасу например и Надалю, если решит участвовать. Соболенко еще могут дать из девушек, россиянкам точно не дадут, топовых теннисисток у нас нет
И то, эти карты можно дать только чемпиону ТБШ и/или ОЧ в одиночке.
Но мне кажется, Медведев, Хачанов и Рублёв успели дважды сыграть в КД
0
0
0
Ответ Hardy
сколько карт у ITF вообще?
У ITF 6 и у МОК 2. У ITF 4 целевые карты. 1 для представителя страны-организатора, если никто не отобрался в числе первых 56 рейтинга, но есть игроки в первых 300. 1 для регионов ITF, если найдутся региональные ассоциации, из которых никто не отобрался, но есть игроки в первых 150, 2 для победителей БШ и ОИ, 2 не целевые. У МОК 2 не целевые. Все вайлд-кард применяются к игрокам из стран, которые не выбрали квоту из 4 игроков по рейтингу. Это, кстати, означает, что если а первых 56 рейтинга окажется 4 испанца помимо Алькараса и Надаля, то последним вайлд-кард не светит. И, если целевые вайлд-кард не выбираются, они становятся нецелевые и могут быть отданы кому-угодно, естественно не нарушая квоту в 4 игрока от страны.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий