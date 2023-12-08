Российские теннисисты не смогут выступить на Олимпиаде-2024 без wild card от ITF
Российские теннисисты, скорее всего, не смогут выступить на Олимпиаде в Париже – даже несмотря на то, что МОК разрешил участие россиян в качестве нейтральных атлетов.
Чтобы иметь право выступать на Олимпиаде, теннисисты должны сыграть в Кубке Дэвиса или Кубке Билли Джин Кинг в 2022-м, 2023-м и 2024-м. Российская сборная все это время не была допущена до соревнований.
Таким образом, попасть в Париж россияне смогут только в том случае, если ITF предоставит им wild card.
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