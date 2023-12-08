Синнер о новом сезоне: «Первая задача – повторить сезон в качестве четвертой ракетки мира»

Янник Синнер рассказал о целях на сезон-2024.

Итальянец завершил этот год четвертой ракеткой мира.

«Мы уже начинаем думать о новом сезоне. Моя цель – подтвердить свою позицию. Давление – это честь, но к нему нужно относиться с улыбкой.

Первая задача – повторить сезон в качестве четвертой ракетки мира. Конечно, будет сложно, появятся новые трудности, но я рад находиться в таком положении».

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