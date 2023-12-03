Хачанов, Шевченко, Потапова, Звонарева выиграли выставочный турнир в Санкт-Петербурге
Команда Львы выиграла выставочный турнир в Санкт-Петербурге.
За чемпионов выступали Карен Хачанов, Александр Шевченко, Анастасия Потапова, Вера Звонарева, Александр Бублик, Ласло Дьере, Виктория Томова.
Они победили с общим счетом 6:5.
1 декабря
Юлия Путинцева (Сфинксы) – Виктория Томова (Львы) – 6:3, 6:2
Александр Бублик (Львы) – Роберто Баутиста-Агут (Сфинксы) – 6:4, 3:6, 10-6
2 декабря
Адриан Маннарино (Сфинксы) – Ласло Дьере (Львы) – 6:1, 4:6, 10-7
Анастасия Потапова (Львы) – Вероника Кудерметова (Сфинксы) – 7:5, 7:6
Диана Шнайдер (Сфинксы) – Вера Звонарева (Львы) – 5:7, 6:4, 10-6
Карен Хачанов (Львы) – Душан Лайович (Сфинксы) – 4:6, 7:5, 10-7
Юлия Путинцева/ Роберто Баутиста-Агут (Сфинксы) – Анастасия Потапова/ Александр Шевченко (Львы) – 4:6, 7:6, 10-1
3 декабря
Анастасия Потапова/ Вера Звонарева (Львы) – Юлия Путинцева/ Вероника Кудерметова (Сфинксы) – 6:4, 6:2
Карен Хачанов (Львы) – Адриан Маннарино (Сфинксы) – 6:3, 6:3
Виктория Томова (Львы) – Диана Шнайдер (Сфинксы) – 6:3, 6:0
Александр Бублик (Сфинксы) – Александр Шевченко (Львы) – 7:5, 6:4