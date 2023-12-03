Хачанов, Шевченко, Потапова, Звонарева выиграли выставочный турнир в Санкт-Петербурге

Теги Вера Звонарева ATP WTA Адриан Маннарино Роберто Баутиста-Агут Виктория Томова Юлия Путинцева Душан Лайович Карен Хачанов Вероника Кудерметова Анастасия Потапова Ласло Дьере Александр Бублик Александр Шевченко Диана Шнайдер Теннис

Команда Львы выиграла выставочный турнир в Санкт-Петербурге.

За чемпионов выступали Карен Хачанов, Александр Шевченко, Анастасия Потапова, Вера ЗвонареваАлександр БубликЛасло Дьере, Виктория Томова.

Они победили с общим счетом 6:5.

1 декабря

Юлия Путинцева (Сфинксы) – Виктория Томова (Львы) – 6:3, 6:2

Александр Бублик (Львы) – Роберто Баутиста-Агут (Сфинксы) – 6:4, 3:6, 10-6

2 декабря

Адриан Маннарино (Сфинксы) – Ласло Дьере (Львы) – 6:1, 4:6, 10-7

Анастасия Потапова (Львы) – Вероника Кудерметова (Сфинксы) – 7:5, 7:6

Диана Шнайдер (Сфинксы) – Вера Звонарева (Львы) – 5:7, 6:4, 10-6

Карен Хачанов (Львы) – Душан Лайович (Сфинксы) – 4:6, 7:5, 10-7

Юлия Путинцева/ Роберто Баутиста-Агут (Сфинксы) – Анастасия Потапова/ Александр Шевченко (Львы) – 4:6, 7:6, 10-1

3 декабря

Анастасия Потапова/ Вера Звонарева (Львы) – Юлия Путинцева/ Вероника Кудерметова (Сфинксы) – 6:4, 6:2

Карен Хачанов (Львы) – Адриан Маннарино (Сфинксы) – 6:3, 6:3

Виктория Томова (Львы) – Диана Шнайдер (Сфинксы) – 6:3, 6:0

Александр Бублик (Сфинксы) – Александр Шевченко (Львы) – 7:5, 6:4

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4 комментария
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Ответ Stas Salesov
Интересно, что думают об этом во Всеанглийском клубе
Писающего кролика думают, скорее всего...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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