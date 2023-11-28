ATP не будет применять санкции к участникам выставочного турнира в Санкт-Петербурге

ATP не будет наказывать игроков за участие в выставочном турнире в Петербурге.

«В ATP на данный момент нет запретов относительно выставочных турниров, проводимых в межсезонье. Игроки как независимые подрядчики могут выбирать, где им выступать», – ответили в ассоциации на запрос агентства Reuters.

Напомним, в Санкт-Петербурге сыграют Карен Хачанов, Александр Шевченко, Адриан Маннарино, Александр Бублик, Роберто Баутиста-Агут, Ласло Дьере и Душан Лайович.

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