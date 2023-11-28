ATP не будет применять санкции к участникам выставочного турнира в Санкт-Петербурге

Теги ATP Адриан Маннарино Роберто Баутиста-Агут Душан Лайович Карен Хачанов Ласло Дьере Александр Бублик Александр Шевченко Теннис

ATP не будет наказывать игроков за участие в выставочном турнире в Петербурге.

«В ATP на данный момент нет запретов относительно выставочных турниров, проводимых в межсезонье. Игроки как независимые подрядчики могут выбирать, где им выступать», – ответили в ассоциации на запрос агентства Reuters.

Напомним, в Санкт-Петербурге сыграют Карен Хачанов, Александр Шевченко, Адриан Маннарино, Александр Бублик, Роберто Баутиста-Агут, Ласло Дьере и Душан Лайович.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TennisForever
Сейчас тут у некоторых истерика случится .
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кот под ногами майора
Ответ Виктор Морев
никто ни в чью личную жизнь не лезет, вот только зачем официально это(однополые браки) узаконивать ?!
Для того же, для чего узаконены браки между гетеросексуальными людьми: урегулирование порядка наследования, права на воспитание совместных детей, права на совместно нажитое имущество, право на допуск в реанимацию и т.д и т.п.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бен Ротенберг
Ответ Rus1an
Все-таки по адекватности ATP впереди WTA.
Почему? WTA ранее выступили, что также не применяют никаких санкций к игрокам, выступающим в СПБ.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бен Ротенберг
Ответ Виктор Морев
в USA например, официально Узаконили однополые браки, то есть в том числе Англосаксы Узаконили и Содомию, и всячески пропагандируют это при каждом удобном (и неудобном) случае, говоря всем что это нормально, что это естественное развитие Западной Цивилизации. вобщем англосаксы Божий Закон решили заменить своим Anglo-Saxon-Sodomitskim законом и пока что, всё USA-Anglo-Saxon-Sodomitam сходит с рук
Вы в каком каменном веке живёте, что вас коробит от однополых браков?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus1an
Все-таки по адекватности ATP впереди WTA.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бен Ротенберг
Ответ Кот под ногами майора
Для того же, для чего узаконены браки между гетеросексуальными людьми: урегулирование порядка наследования, права на воспитание совместных детей, права на совместно нажитое имущество, право на допуск в реанимацию и т.д и т.п.
Спасибо вам!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Пригода
Бизнес и ничего личного)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goodloser
Ответ Бен Ротенберг
Спасибо вам!
Что это за Божий Закон такой? Не надо свои фантазии за закон выдавать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий