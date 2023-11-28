Александр Шевченко: «Пока нельзя сравнивать меня с Алькарасом и Синнером, но каждый идет своим путем. Уже неплохо, что я в 22 года вошел в топ-50»

Теги ATP Александр Шевченко Теннис

Александр Шевченко рассказал, за счет чего дебютировал в топ-50 рейтинга ATP.

– Если говорить о качестве вашего тенниса, Александр Шевченко в январе 2023-го и в октябре-ноябре 2023-го – в чем между ними разница?

– Я стал более стабильным. К тому же, образно выражаясь, «пощупал» много моментов в игре против топ-теннисистов. Набрался опыта. В Дубае в феврале сыграл с поляком Хубертом Хуркачем, после чего чуть ли не каждую неделю благодаря победам на «Челленджерах» и попаданию в топ-100 много играл с сильными соперниками. Это многое поменяло, уже выходил на корт и понимал, что способен обыгрывать очень хороших игроков. Так что психологически я стал заметно сильнее.

– То есть прибавили больше не физически и технически, а в плане опыта?

– Естественно, «физика» и техника тоже очень важные факторы. Но на данный момент я больше добавил именно в ментальной составляющей.

– Ребята вашего поколения и даже чуть моложе – испанец Карлос Алькарас, американец Бен Шелтон, итальянец Янник Синнер – уже блистают на взрослом уровне. Почему, как считаете, они пробились в элиту гораздо раньше вас?

– Надо быть честным с собой – пока сравнивать меня с Алькарасом и Синнером точно нельзя. Это как небо и земля. Но каждый идет своим путем. Никто не мог сказать, что я войду в топ-50 в 22 года, что, согласитесь, весьма неплохо. Плюс я постоянно, пусть и постепенно, прогрессирую, динамика положительная. Не знаю, как сложится следующий сезон, но точно буду стараться, хотя и не собираюсь гнать себя. Цель на 2024-й – топ-25 или топ-30. Конечно, цель – стать первым в мире, но в данный момент рассчитывать на это сложно.

– Вы до сих пор не нашли тренера после расставания с австрийцем Гюнтером Бресником?

– Почему же, нашел. Это Тимур Мауленов – мой лучший друг, который раньше играл в теннис. Конечно, когда тренирует друг, могут возникать определенные сложности в тренировочном процессе. Но мы сразу договорились – разделяем общение на корте и за его пределами. Начали сотрудничество в Антверпене, и все настолько хорошо пошло, что решили продолжить и дальше. Посмотрим, как все сложится в 2024-м, – сказал Шевченко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Александр Шевченко – новая звезда тенниса из России. Правда, скоро будет из Казахстана

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10 комментариев

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Тёма Тёма
Ну это уровень. Понятно, что есть и моложе ребята выше по рейтингу. Но уже карьера неплохая.
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bubareska
Ответ sashati
А с Бубликом можно?
С ним можно
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bubareska
Тебя вообще нельзя сравнивать с Алькарасом и Синнером. Вы на разных планетах.
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Джульетта Джульетта
Саше хороших побед и серьезных титулов!
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Эльвин Гульмалиев
посмотрим как скажется смена гражданства скажется на игре... не всем идёт на пользу
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Erika_i
Порадуемся за Александра, поздравим с хорошим сезоном. Удач ему в дальнейшем
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Х.К.Ф.
Саша очень перспективный парень. Очень нравится его игра. Успехов ему!
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Доржи Бордоев
Все таки рано это называть уровнем, всего лишь 1 полноценный сезон. Покажет себя на дистанции, 2-3 года в топ-50, да уже неплохая карьера, особенно, если титул зацепить.
Но потенциал есть, игра интересная, возраст в самый раз для подъема, не все ведь молодые вундеркинды.
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sashati
Ответ bubareska
Тебя вообще нельзя сравнивать с Алькарасом и Синнером. Вы на разных планетах.
А с Бубликом можно?
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Евгений Мамыкин
Ответ bubareska
Тебя вообще нельзя сравнивать с Алькарасом и Синнером. Вы на разных планетах.
А с Сафиуллиным, например, Алькарас тоже на разных планетах?
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