Шевченко о выходе в первый финал ATP в карьере: «Я с детства мечтал об этом моменте»

Теги ATP Moselle Open Пьер-Уг Эрбер Александр Шевченко Теннис

Александр Шевченко поделился эмоциями от выхода в финал в Меце.

В 1/2 он обыграл Пьер-Уга Эрбера со счетом 6:4, 6:4. Россиянин впервые в карьере вышел в финал ATP.

«Для меня это невероятно много значит. Я с детства мечтал об этом моменте. Засыпал и думал о том, как когда-нибудь смогу сыграть в финале ATP, и у меня получилось. Я навсегда запомню этот момент, он для меня особенный».

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1 комментарий

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Огюст
Мечты всегда сбываются , если в своём деле прилагаешь мастерство , работоспособность, ум и упорство по дороге к Ней !
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