Шевченко о выходе в первый финал ATP в карьере: «Я с детства мечтал об этом моменте»

Александр Шевченко поделился эмоциями от выхода в финал в Меце.

В 1/2 он обыграл Пьер-Уга Эрбера со счетом 6:4, 6:4. Россиянин впервые в карьере вышел в финал ATP.

«Для меня это невероятно много значит. Я с детства мечтал об этом моменте. Засыпал и думал о том, как когда-нибудь смогу сыграть в финале ATP, и у меня получилось. Я навсегда запомню этот момент, он для меня особенный».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе