Рублев попал в группу с Руудом, Шварцманом и Пэром на финальном турнире UTS
Прошла жеребьевка финального турнира выставочной серии UTS. Он состоится 15-17 декабря в Лондоне.
В одну группу попали: Андрей Рублев, Каспер Рууд, Диего Шварцман, Бенуа Пэр.
Во вторую группу вошли: Хольгер Руне, Джек Дрэйпер, Александр Бублик, Гаэль Монфис.
Из каждой группы выйдет по два человека.
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Этот матч станет украшением турнира (для русскоговорящей публики))))
распыляется.
лучше б пока вообще отдохнул от тенниса
🤣