Рублев попал в группу с Руудом, Шварцманом и Пэром на финальном турнире UTS

Прошла жеребьевка финального турнира выставочной серии UTS. Он состоится 15-17 декабря в Лондоне.

В одну группу попали: , , , .

Во вторую группу вошли: , , , .

Из каждой группы выйдет по два человека.

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