Рублев попал в группу с Руудом, Шварцманом и Пэром на финальном турнире UTS

Теги Гаэль Монфис ATP Бенуа Пэр Диего Шварцман Андрей Рублев Александр Бублик Каспер Рууд Джек Дрэйпер Хольгер Руне Теннис

Прошла жеребьевка финального турнира выставочной серии UTS. Он состоится 15-17 декабря в Лондоне.

В одну группу попали: Андрей Рублев, Каспер Рууд, Диего Шварцман, Бенуа Пэр.

Во вторую группу вошли: Хольгер Руне, Джек Дрэйпер, Александр Бублик, Гаэль Монфис.

Из каждой группы выйдет по два человека.

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12 комментариев

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S.Graf
Раз Рублик и Бублик в разных группах, то должны сыграть друг против друга?
Этот матч станет украшением турнира (для русскоговорящей публики))))
+9
-3
+6
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AFP1
Что тут делает челленджерист Пэр?
+8
-2
+6
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Россия будет свободной
все выставки года собрал Рублев.
распыляется.

лучше б пока вообще отдохнул от тенниса
+6
-1
+5
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Metallurg111
Ответ S.Graf
Раз Рублик и Бублик в разных группах, то должны сыграть друг против друга? Этот матч станет украшением турнира (для русскоговорящей публики))))
Желательно на интершуме смотреть)
+4
0
+4
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murzzzzzilka
Ответ S.Graf
бмп) там же вроде команда на команду, как на Лейвере. или нет?
Написано, что из каждой группы выйдет два человека….
+1
0
+1
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Mant
Бенуа Пэр, Джек Дрэйпер 😍 иу-иу
+2
-2
0
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Пэр снова будет хозяйничать над Рудиком.
🤣
+1
-1
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cosset
всё это аукнется Рублеву и Руне в следующем сезоне.
0
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murzzzzzilka
Ответ S.Graf
Раз Рублик и Бублик в разных группах, то должны сыграть друг против друга? Этот матч станет украшением турнира (для русскоговорящей публики))))
Разве для этого они не должны из группы выйти?…
+1
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0
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S.Graf
Ответ murzzzzzilka
Разве для этого они не должны из группы выйти?…
бмп) там же вроде команда на команду, как на Лейвере. или нет?
0
0
0
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sa.lari
Ответ Mant
Бенуа Пэр, Джек Дрэйпер 😍 иу-иу
вообще, Дрейпер #61
0
0
0
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Dimitrvs Pxtrovs
Ответ AFP1
Что тут делает челленджерист Пэр?
Тебя забыли спросить
+2
-2
0
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