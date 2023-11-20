Азаренко назвала качества Джоковича, которые считает «самыми недооцененными в теннисе»
Виктория Азаренко оценила победу Новака Джоковича на итоговом турнире ATP.
«Способность Новака поднимать уровень игры после поражений и его нацеленность на победу при любых условиях – это, по-моему, самое недооцененное, что я видела в теннисе!
Поздравляю с еще одним рекордом», – написала Азаренко.
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