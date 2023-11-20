Синнер рассказал, чем гордится в 2023-м

Янник Синнер рассказал, чем больше всего гордится в сезоне-2023.

Он выиграл четыре титула, включая первый «Мастерс» в карьере, вышел в финал итогового турнира и завершил сезон четвертой ракеткой мира.

«Положительного очень много. В прошлом сезоне я чуть лучше узнал свой организм. До этого я допускал ошибки, и мы решили многие проблемы. Постарались понять, как работает мое тело. В этом сезоне еще чуть-чуть над этим поработали. Пропустили некоторые турниры, чтобы работать. По-моему, мы все правильно делаем.

Во второй половине сезона я был намного психологически сильнее. Не так много жаловался на корте, когда что-то не получалось. Это тоже влияет на результат.

Конечно, все игроки разные. Я могу гордиться тем, как мы с моей командой работали. Команда знает меня, наверное, лучше всех, потому что мы много времени проводим вместе. Они мне как члены семьи. На некоторых турнирах мы вместе жили в одном доме, проводим практически круглые сутки вместе. И хорошо, что у нас такое взаимопонимание. Это тоже очень важно.

И я могу быть рад, что провел много-много важных матчей на крупнейших стадионах. Надеюсь, в следующем году я это повторю».

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