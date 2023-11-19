Тренер Медведева о полуфинале итогового: «Синнер – это бронированная дверь»

Тренер Даниила Медведева оценил игру Янника Синнера в полуфинале итогового.

Итальянец победил 6:3, 6:7(4), 6:1.

Он обыграл Медведева три раза за два месяца, прервав серию из шести поражений.

«В моем представлении сегодняшний Синнер – это бронированная дверь. Можно использовать базуку, динамит или таран – все они оставят только царапину.

Даниил пытался использовать все возможные инструменты, но максимальный уровень Синнера был выше максимального уровня Даниила. Даниилу приходилось невероятно рисковать, чтобы выиграть очки, и в результате он ошибался. На этой неделе было очень сложно, практически невозможно заставить Синнера совершить вынужденную ошибку. Даниил действовал максимально агрессивно, но для того, чтобы победить эту версию Синнера, нужно идеально выполнить план на игру», – сказал Жиль Сервара.

Медведев вылетел в 1/2 итогового – 3-й раз подряд проиграл Синнеру. И поцапался со зрителем

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