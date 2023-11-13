Алькарас о частой смене мячей: «Из-за этого многие игроки получали травмы»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас пожаловался на смену мячей между турнирами.

– На протяжении всего сезона мы постоянно обсуждали покрытие и мячи. По ходу сезона мячи постоянно менялись. По мнению Новака, весь грунтовый сезон вплоть до финала «Ролан Гаррос» нужно играть одними мячами. Что вы думаете о постоянной смене мячей?

– Нужно обязательно с этим что-то делать. Когда мы играем 3-4 турнира подряд разными мячами, это сумасшествие. Нужно это менять.

Каждую серию турниров нужно играть одними мячами. В Австралии – одними, в Южной Америке – одними и в США тоже одними. Не нужно менять их от турнира к турниру.

Если я правильно услышал, за год мы 20 или 21 раз играли разными мячами. Это безумие. Из-за этого многие игроки получали травмы.

Если ATP хочет, чтобы топы играли на всех турнирах, они должны что-то изменить. Если они этого не сделают, травмы будут постоянно.

Теннисисты против мячей – и того, что их постоянно меняют. Почему это проблема? И как Джокович ее решает?

Стэн Вавринка: «4 недели, 4 разных мяча 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️. Когда турниры начнут прислушиваться к игрокам??»

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