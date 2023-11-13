Алькарас о частой смене мячей: «Из-за этого многие игроки получали травмы»

Теги ATP ATP Finals Карлос Алькарас Теннис

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас пожаловался на смену мячей между турнирами.

– На протяжении всего сезона мы постоянно обсуждали покрытие и мячи. По ходу сезона мячи постоянно менялись. По мнению Новака, весь грунтовый сезон вплоть до финала «Ролан Гаррос» нужно играть одними мячами. Что вы думаете о постоянной смене мячей?

– Нужно обязательно с этим что-то делать. Когда мы играем 3-4 турнира подряд разными мячами, это сумасшествие. Нужно это менять.

Каждую серию турниров нужно играть одними мячами. В Австралии – одними, в Южной Америке – одними и в США тоже одними. Не нужно менять их от турнира к турниру.

Если я правильно услышал, за год мы 20 или 21 раз играли разными мячами. Это безумие. Из-за этого многие игроки получали травмы.

Если ATP хочет, чтобы топы играли на всех турнирах, они должны что-то изменить. Если они этого не сделают, травмы будут постоянно.

Теннисисты против мячей – и того, что их постоянно меняют. Почему это проблема? И как Джокович ее решает?

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7 комментариев

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Юрий Шептухин
Один старый хитрый лис приспособился ко всем мячам😃😃😀, принимая на вылет первые подачи в критические моменты правда лениво и редко только тогда когда уже надо.
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Генадий Адамов
Мог бы сказать, что топы и он в их числе будут отказываться от участия, очевидно же, что это будет более действенно
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Leo Bonart
Ответ Юрий Шептухин
Один старый хитрый лис приспособился ко всем мячам😃😃😀, принимая на вылет первые подачи в критические моменты правда лениво и редко только тогда когда уже надо.
Но даже лис высказался однозначно не в пользу тасовки мячей
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Антон Тимофеев
Ну вот и Алькарас наконец-то признал проблему, о которой уже давно говорит Медведев))
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zzzeeerrrooo
Ответ Юрий Шептухин
Один старый хитрый лис приспособился ко всем мячам😃😃😀, принимая на вылет первые подачи в критические моменты правда лениво и редко только тогда когда уже надо.
Новак катает меньше половины турниров
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Tarkovski
Ответ sashati
Тогда уж и одинаковыми ракетками!
Есть разница: ракетки все теннисисты выбирают сами, под себя - а мячи-то нет
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