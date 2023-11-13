Зверев упал и повредил голеностоп в матче с Алькарасом. На «Ролан Гаррос»-2022 он так порвал связки
Александр Зверев споткнулся и повредил голеностоп по ходу матча с Карлосом Алькарасом на итоговом турнире. Это произошло в первом розыгрыше при счете 3:2 в третьем сете.
После падения он сразу продолжил игру и взял гейм на своей подаче.
Напомним, Зверев порвал связки голеностопа по ходу полуфинала «Ролан Гаррос»-2022 против Рафаэля Надаля.
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