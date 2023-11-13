Зверев упал и повредил голеностоп в матче с Алькарасом. На «Ролан Гаррос»-2022 он так порвал связки

Теги ATP ATP Finals Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Александр Зверев споткнулся и повредил голеностоп по ходу матча с Карлосом Алькарасом на итоговом турнире. Это произошло в первом розыгрыше при счете 3:2 в третьем сете.

После падения он сразу продолжил игру и взял гейм на своей подаче.

Напомним, Зверев порвал связки голеностопа по ходу полуфинала «Ролан Гаррос»-2022 против Рафаэля Надаля.

Жуть в полуфинале «Ролан Гаррос»: Зверев подвернул ногу, закричал и ушел с корта на костылях

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RE$PECT
Ответ N.S.A.8.5
Лучше не рисковать и сняться и дать Хуркачу сыграть.
Тут предлагали уже и ципе сняться и карасю, со своим польским дуболомом заканали уже
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вегетарианец_
У него в этот момент сердечко явно ёкнуло, хорошо, что обошлось.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
А Карась после этого бросал ему дроп-шоты.
Отметили.
(* ещё 1 привет моралистам с п/ф РГ-23)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Burak Orel
Ответ RE$PECT
Тут предлагали уже и ципе сняться и карасю, со своим польским дуболомом заканали уже
Серьезно кто то в восторге от игры польского дуболома?) наверное это те же кто сейчас кайфует от игры Ювентуса и МЮ)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Паскаль Шимбонда
Ответ Александр Аствацатуров
и всё равно унизил недоразумение. Красава зверь
Недоразумение тут только твой коммент. А у испанца к 20 годам 2 ТБШ, 5 мастерсов и он уже был первой ракеткой мира, чтобы кто ни говорил 👀
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Аствацатуров
и всё равно унизил недоразумение. Красава зверь
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guillermo
На РГ он вывернул голеностоп, тут другое.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий