Зверев о матче с Фучовичем: «Его резак работал очень эффективно, и я не знал, что с ним делать на этом покрытии»

Теги ATP Rolex Paris Masters Мартон Фучович Александр Зверев Теннис

Александр Зверев прокомментировал победу в первом круге в Париже.

Он обыграл Мартона Фучовича со счетом 4:6, 7:5, 6:4.

«Все решили один или два розыгрыша. Он играл просто здорово и тактически был невероятен. Резак работал очень эффективно, и я не знал, что с ним делать на этом покрытии.

Матч получился очень сложным, и я рад, что прошел дальше. Я нашел свой уровень и очень этим доволен».

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