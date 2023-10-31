Швентек о том, что единственной пришла на фотосессию перед итоговым не в белом: «Это же не свадьба»

Ига Швентек прокомментировала выбор платья на церемонию открытия WTA Finals.

Все остальные участницы турнира пришли на фотосессию в белом, а Швентек – в красном.

«Тут нет никакого сюжета. Я выбрала платье еще пару месяцев назад. А потом WTA написала, что мы все должны надеть белое. И мы такие: «Серьезно?» Это же не свадьба.

Мы спросили, можно ли отменить это правило. Они через пару часов ответили: «Все хорошо, надевайте что хотите». Возможно, другие девочки думали, что правило еще действует.

По-моему, это просто совпадение. За день до этого мы спрашивали, кто что наденет. Нам сказали, что четыре девочки будут в белом. Я не знала, что буду единственной [не в белом].

Я не хотела устраивать шумиху из-за платья. Мне оно нравится. Оно от польского дизайнера. И еще у него немного мексиканский вайб – красный цвет. По-моему, хороший выбор. И я впервые носила что-то настолько обтягивающее».

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