Швентек о том, что единственной пришла на фотосессию перед итоговым не в белом: «Это же не свадьба»
Ига Швентек прокомментировала выбор платья на церемонию открытия WTA Finals.
Все остальные участницы турнира пришли на фотосессию в белом, а Швентек – в красном.
«Тут нет никакого сюжета. Я выбрала платье еще пару месяцев назад. А потом WTA написала, что мы все должны надеть белое. И мы такие: «Серьезно?» Это же не свадьба.
Мы спросили, можно ли отменить это правило. Они через пару часов ответили: «Все хорошо, надевайте что хотите». Возможно, другие девочки думали, что правило еще действует.
По-моему, это просто совпадение. За день до этого мы спрашивали, кто что наденет. Нам сказали, что четыре девочки будут в белом. Я не знала, что буду единственной [не в белом].
Я не хотела устраивать шумиху из-за платья. Мне оно нравится. Оно от польского дизайнера. И еще у него немного мексиканский вайб – красный цвет. По-моему, хороший выбор. И я впервые носила что-то настолько обтягивающее».
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