Швентек о вершине рейтинга: «В конце появилось ощущение, что весь мир ждет моего падения»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала падение с первой строчки рейтинга.

«Первая строчка рейтинга может добавить положительной энергии. Но в конце того периода, когда я была лидером, у меня появилось ощущение, что весь мир ждет моего падения.

Было непросто. Я знаю, что сделала все, чтобы остаться на вершине. И я понимаю, что если буду хорошо работать, то быстро на нее вернусь».

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4 комментария

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Hardy
нуууу болеть за нее точно не хочется
+7
0
+7
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Tanchita1
Вы слишком много выпендривались, пани Швентек
+1
-1
0
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Александр Аствацатуров
флажок на кепке уберешь и чуть чуть станешь адекватнее
0
0
0
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