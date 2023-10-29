Швентек о вершине рейтинга: «В конце появилось ощущение, что весь мир ждет моего падения»

Ига Швентек прокомментировала падение с первой строчки рейтинга.

«Первая строчка рейтинга может добавить положительной энергии. Но в конце того периода, когда я была лидером, у меня появилось ощущение, что весь мир ждет моего падения.

Было непросто. Я знаю, что сделала все, чтобы остаться на вершине. И я понимаю, что если буду хорошо работать, то быстро на нее вернусь».

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