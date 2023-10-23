Саймон опроверг слова вице-президента ФТК о затруднительном финансовом положении WTA: «У нас все хорошо, слияние с ATP не рассматривается»

Теги WTA призовые деньги Теннис

Глава WTA Стив Саймон отреагировал на слова вице-президента Федерации тенниса Казахстана Юрия Польского о финансовых трудностях женского тура. Тот в интервью «Чемпионату» заявил, что WTA может обанкротиться к 2026 или 2027 году и поделился инсайдами о возможном слиянии с ATP.

«WTA находится в хорошем финансовом положении, слияние с ATP не рассматривается. И мы с воодушевлением смотрим в будущее, в котором женский теннис продолжит расти и развиваться.

Ранее в этом году WTA объявила об увеличении компенсаций игрокам на $400 миллионов в течение ближайших 10 лет. Тем самым мы упрочили позиции WTA как ведущей женской спортивной организации в мире».

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