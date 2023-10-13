Теннисистки топ-20 отправили WTA письмо с требованиями. Швентек и американки его не подписали (Джон Вертхайм)

Теги WTA Мэдисон Киз Джессика Пегула призовые Коко Гауфф Ига Швентек деньги Теннис

Большинство теннисисток топ-20 отправили WTA общее письмо с требованиями.

Об этом сообщил редактор Sports Illustrated Джон Вертхайм.

По его информации, среди тех, кто не подписал обращение, Ига Швентек и игроки из США. Напомним, в двадцатке сейчас стоят три американки: Коко Гауфф, Джессика Пегула и Мэдисон Киз.

«Тур становится невероятно изматывающим и создает физические и психические нагрузки, которые невозможно выдерживать в долгосрочной перспективе», – цитирует письмо Вертхайм.

Список требований включает гарантированный заработок:

  • для топ-100 – 500 тысяч долларов;
  • №101-№175 – 200 тысяч долларов;
  • №176-№250 – 100 тысяч долларов.

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25 комментариев

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justbored
Ну так-то есть масса других чудесных профессий. Швея там, мастер маникюра.
+16
-6
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Under
Ответ justbored
Нужно смотреть на вещи реально немножко.
время покажет, реально или нереально
когда-то и восьмичасовой рабочий день или пятидневная неделя казались фантастикой
+6
0
+6
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Rangawe
Нагрузки за деньги легко переносятся, видимо
+6
-1
+5
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<<Amstel Trigun>>
Ответ justbored
Ну так-то есть масса других чудесных профессий. Швея там, мастер маникюра.
То есть, нужно не бороться за увеличение условной зп в текущей профессии, а просто менять профессию, ведь это так просто сделать!?
+7
-2
+5
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Великий Алонсо
Мажорки теннисные совсем зажрались
+10
-6
+4
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Ivan Stasuk
Мне лично приносит страдание смотреть женский тур... можно мне тоже денег
+6
-3
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<<Amstel Trigun>>
Ответ Stas Salesov
Комментарий скрыт
Можно ограничиться снятием кепки со Швентек)))
+5
-3
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Кавабунга Шреддоголовый
А почему только с 1 по 250 место? Остальным хрен да маленько? Они ведь тоже есть хотят
+5
-4
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люблю Алину и всё
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а хуху не хохо? ))
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<<Amstel Trigun>>
Ответ Стеф Курри
Мужики планируют аналогичное письмо накалякать в ITF по поводу равных призовых на ТБШ? А то эти зажравшиеся из топ-20 получают такие же бабки, только за меньшую работу (5-сетовые матчи vs 3-сетовые)
Ну да, ведь между Мужчиной и Женщиной, нет физических различий.
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Галымжан Кулумбаев
Ответ Йенс Мустерманн
Письмо подписали типичные "шариковы". Ига Кепковна святой человек. 🧢🙏🏻
Опять ересь пишешь
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Syndycate
Ответ Stas Salesov
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🤦‍♂️
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zzzeeerrrooo
Ответ Генадий Адамов
ну понятно, они кепка и американки больше хотят наверно😄😂🤣
У Иги и американок нет проблем с финансами
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Чавес2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ люблю Алину и всё
а хуху не хохо? ))
Твои штоль деньги?
+1
-1
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N.S.A.8.5
Хитрые какие, во всём хотят обогнать мужчин. Ещё бы по миллион просили, откуда WTA возьмёт столько денег, если вы не собираете зрителей?
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Ярик01
А почему гарантированный? Кто мешает просто выступать? А болезни и травмы можно и страховать, вопрос лишь за чей счёт
0
0
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Людмила Мурашко
«Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень много, часто искажают действительность... Они вас нехорошему научат».

( Путин ) 😀
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