Теннисистки топ-20 отправили WTA письмо с требованиями. Швентек и американки его не подписали (Джон Вертхайм)
Большинство теннисисток топ-20 отправили WTA общее письмо с требованиями.
Об этом сообщил редактор Sports Illustrated Джон Вертхайм.
По его информации, среди тех, кто не подписал обращение, Ига Швентек и игроки из США. Напомним, в двадцатке сейчас стоят три американки: Коко Гауфф, Джессика Пегула и Мэдисон Киз.
«Тур становится невероятно изматывающим и создает физические и психические нагрузки, которые невозможно выдерживать в долгосрочной перспективе», – цитирует письмо Вертхайм.
Список требований включает гарантированный заработок:
- для топ-100 – 500 тысяч долларов;
- №101-№175 – 200 тысяч долларов;
- №176-№250 – 100 тысяч долларов.
когда-то и восьмичасовой рабочий день или пятидневная неделя казались фантастикой
( Путин ) 😀