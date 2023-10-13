Теннисистки топ-20 отправили WTA письмо с требованиями. Швентек и американки его не подписали (Джон Вертхайм)

Большинство теннисисток топ-20 отправили WTA общее письмо с требованиями.

Об этом сообщил редактор Sports Illustrated Джон Вертхайм.

По его информации, среди тех, кто не подписал обращение, и игроки из США. Напомним, в двадцатке сейчас стоят три американки: , и .

«Тур становится невероятно изматывающим и создает физические и психические нагрузки, которые невозможно выдерживать в долгосрочной перспективе», – цитирует письмо Вертхайм.

Список требований включает гарантированный заработок:

для топ-100 – 500 тысяч долларов;

№101-№175 – 200 тысяч долларов;

№176-№250 – 100 тысяч долларов.

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