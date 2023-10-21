Вице-президент Федерации тенниса Казахстана о слиянии туров: «Для WTA – это вопрос выживания, для ATP – репутации»

Юрий Польский оценил вероятность слияния ATP и WTA.

– Как вам эта инициатива WTA: разрешать теннисисткам играть в год лишь пару турниров серии 250?

– У WTA есть большие сложности: они пытаются поднять уровень и ценность своих турниров, потому что испытывают большие финансовые проблемы. Их положение очень тяжелое. В 2026-м или в 2027-м они даже могут стать банкротами, если не поменяют финансовую ситуацию. И в этом плане они пытаются для своих лучших турниров создать максимальную явку: чтобы топ-игроки играли топовые турниры. Потому что очень сложно продать билеты, если не приезжают топы. Они прежде всего заботятся о своих высококлассных активах. Это одна из причин, почему мы не рассматриваем турнир WTA 250 как важную цель – провести турнир классом ниже для нас очень хорошее решение.

– Новости об объединении ATP и WTA – лишь слухи?

– Нет, это серьезные обсуждения. Мы как члены ассоциации это знаем – присутствуем на совещаниях ATP. Для WTA это вопрос выживания, для ATP – репутации. Они не хотят, чтобы женский тур провалился, ведь это будет неправильно выглядеть. У ATP хорошие финансы: есть резервы, а у игроков пенсионный фонд. К турнирам много интереса, так что их ценность растет. ATP рассматривает этот вариант, но вопрос – на каких условиях произойдет слияние. Убыточный актив с премиумом никогда не продается, скорее, с дисконтом. Так что непонятно, какая будет доля и насколько ATP готова дофинансировать WTA.

В качестве варианта рассматривается продажа доли WTA инвест-банкингу, где банк CVC – один из претендентов на покупку – внесет средства для развития WTA, но они, в свою очередь, потеряют 20-30%.

– В туре не первый год идет борьба за равные призовые в WTA. Суммы поступают из резервов ATP?

– Нет, пока из резервов женской ассоциации. Но надо понимать, что Кубок Билли Джин Кинг и WTA, имея равные призовые, не генерируют таких же доходов. То есть, к сожалению, это реальность – на мужской теннис люди ходят больше. В качестве решения ATP предлагает вариант с объединением прав: будут продаваться права на вещание в комплексе «ATP+WTA». Компании-вещатели будут покупать блок: они не могут купить отдельно ATP, так что будут приобретать и WTA. Таким образом, можно поднять ценность женской теннисной ассоциации – немножко искусственно подкачать. Но в целом привлекается внимание – женский теннис хотя бы будет транслироваться.

Главное – охват: если тебя видят меньше, ты стоишь меньше. И, соответственно, спонсоры получают меньше ценности и значения. Иначе они готовы вкладывать больше. Может быть, на таких основах получится улучшить финансовую модель, – сказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана в интервью «Чемпионату».

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